Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар

Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар

2025-11-20T17:21

2025-11-20T17:21

2025-11-20T17:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Обвинения со стороны Украины в том, что Россия якобы нарушает права этнических меньшинств, в первую очередь крымских татар, являются ярким примером беспредельного цинизма и абсолютной беспринципности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проект украинской резолюции Третьего комитета 80-й сессии Генассамблеи ООН в области прав человека в Крыму, Севастополе и новых регионах РФ.Предложенный Киевом проект резолюции рассматривали в ГА ООН накануне. Против проголосовали Россия и еще 14 стран, более 90 государств документ не поддержали.Как отметила Захарова, непомерно длинный текст резолюции "выдержан в худших традициях публичной риторики и политических измышлений киевского режима, которые выстраиваются на основе подмены понятий, передергивания и искажения событий". Киевский режим, по ее словам, продолжает тиражировать бездоказательные и не отличающиеся новизной обвинительные инсинуации в адрес РФ.Захарова подчеркнула, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека. На все субъекты Российской Федерации, включая Республику Крым, город Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, распространяется действие Конституции РФ и российского законодательства, которые гарантирую гражданам страны соблюдение всех основным прав и свобод, в том числе права на труд, соцобеспечение, здравоохранение, образование.Она также указала, что жители воссоединившихся с Россией регионов в полной мере и в равной степени пользуются всеми правами и свободами человека, гарантированными правозащитными соглашениями, без какой-либо дискриминации по сравнению с жителями других регионов РФ.21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского, армянского, немецкого, греческого и других народов Крыма, пострадавших от репрессий. Согласно указу, депортация народов Крыма официально признается незаконной. Допущенные нарушения должны быть исправлены целым комплексом мер, включая социальное обустройство и культурную свободу депортированных народов.В июле прошлого года на Украине вступил в силу закон о коренных народах, относящий к таковым крымских татар, крымчаков и караимов. При этом русские, белорусы, молдаване и многие другие народы, которые в большом количестве проживают на Украине, в документе не упомянуты.По мнению экспертов, продвигая концепцию о "коренных народах" и их самоопределении, киевский режим пытается возбудить националистические настроения в России, в том числе в Крыму, и разрушить национальное самосознание российского народа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

