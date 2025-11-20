Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар
Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар
Обвинения со стороны Украины в том, что Россия якобы нарушает права этнических меньшинств, в первую очередь крымских татар, являются ярким примером... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T17:21
2025-11-20T17:21
крымские татары
крым многонациональный
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
новости крыма
оон
генассамблея оон
крымские татары, крым многонациональный, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости крыма, оон, генассамблея оон
Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар

Захарова назвала беспредельным цинизмом обвинения России в нарушении прав крымских татар

17:21 20.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Обвинения со стороны Украины в том, что Россия якобы нарушает права этнических меньшинств, в первую очередь крымских татар, являются ярким примером беспредельного цинизма и абсолютной беспринципности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проект украинской резолюции Третьего комитета 80-й сессии Генассамблеи ООН в области прав человека в Крыму, Севастополе и новых регионах РФ.
Предложенный Киевом проект резолюции рассматривали в ГА ООН накануне. Против проголосовали Россия и еще 14 стран, более 90 государств документ не поддержали.
Как отметила Захарова, непомерно длинный текст резолюции "выдержан в худших традициях публичной риторики и политических измышлений киевского режима, которые выстраиваются на основе подмены понятий, передергивания и искажения событий". Киевский режим, по ее словам, продолжает тиражировать бездоказательные и не отличающиеся новизной обвинительные инсинуации в адрес РФ.

"Ярким примером беспредельного цинизма и абсолютной беспринципности составителей проекта резолюции являются озабоченности в связи с якобы имеющим место "системным нарушением российскими властями прав этнических и религиозных меньшинств, прежде всего, крымских татар". А с крымскими татарами кто-нибудь говорил? Не с теми, кто себя таковыми называет, но в Крыму не проживает, а с теми, кто там? Конечно, нет", - сказала дипломат на брифинге в четверг.

Захарова подчеркнула, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека. На все субъекты Российской Федерации, включая Республику Крым, город Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, распространяется действие Конституции РФ и российского законодательства, которые гарантирую гражданам страны соблюдение всех основным прав и свобод, в том числе права на труд, соцобеспечение, здравоохранение, образование.
Она также указала, что жители воссоединившихся с Россией регионов в полной мере и в равной степени пользуются всеми правами и свободами человека, гарантированными правозащитными соглашениями, без какой-либо дискриминации по сравнению с жителями других регионов РФ.
"Если мы говорим о новейшей истории, впервые в жизни жители Крыма именно при гарантии России получили такой пакет возможностей для изучения и использования своих языков, для создания средств массовой информации на своих языках – законодательно закрепленные, оформленные и на практике активно применяющиеся", - заключила официальный представитель российского дипведомства.
21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского, армянского, немецкого, греческого и других народов Крыма, пострадавших от репрессий. Согласно указу, депортация народов Крыма официально признается незаконной. Допущенные нарушения должны быть исправлены целым комплексом мер, включая социальное обустройство и культурную свободу депортированных народов.
В июле прошлого года на Украине вступил в силу закон о коренных народах, относящий к таковым крымских татар, крымчаков и караимов. При этом русские, белорусы, молдаване и многие другие народы, которые в большом количестве проживают на Украине, в документе не упомянуты.
По мнению экспертов, продвигая концепцию о "коренных народах" и их самоопределении, киевский режим пытается возбудить националистические настроения в России, в том числе в Крыму, и разрушить национальное самосознание российского народа.
Крымские татарыКрым многонациональныйМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаНовости КрымаООНГенассамблея ООН
 
Лента новостейМолния