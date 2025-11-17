Рейтинг@Mail.ru
Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251117/izolyatsiya-rf-i-more-nato-na-baltike-zachem-shvetsiya-podstrekaet-evropu-1150974153.html
Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
Заявление представителя власти Швеции о необходимости изоляции России в качестве подготовки к новой войне являются яркой иллюстрацией процесса деградации в... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T14:34
2025-11-17T14:34
радио "спутник в крыму"
николай межевич
мнения
швеция
нато
россия
политика
балтийское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134704389_0:0:3278:1843_1920x0_80_0_0_a192641114dab61f701c576ced782933.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Заявление представителя власти Швеции о необходимости изоляции России в качестве подготовки к новой войне являются яркой иллюстрацией процесса деградации в политическом истеблишменте этой балтийской страны, где не способны оценить все риски эскалции конфликта Запада с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал европейские страны "готовиться к долгосрочной изоляции России", отметив, что "все не завершится этой войной", имея в виду конфликт на Украине. Он также потребовал усилить операции по сдерживанию российского подводного флота в Балтийском море.По словам политолога, все серьезные военно-политические аналитики уже признали, что реальных возможностей превратить Балтийское море в "море НАТО" нет, а потому высказывания шведского политика сложно отнести к адекватным, учитывая все обстоятельства."Если речь идет о Третьей мировой войне, то вряд ли Швеция очень хочет начать этот конфликт. Если же его начать, то, опять-таки, никому уже не будет важно, чье Балтийское море. И вообще, будет ли оно. Может быть, там новый пролив будет в Скандинавских горах при современных-то системах вооружениях", – сказал Межевич.Он делает вывод, что высказывания Кристерссона – очередной спич в духе охватившей Европу моды на алармизм."Европейская мода сейчас – это готовить запасной аэродром. Да, с Украиной, видимо, не получилось, но, мол, будем работать дальше", – заметил Межевич."Уймитесь": Путин обратился к европейским элитамПолитолог подчеркнул, что занимается балтийской проблематикой почти сорок лет и может уверенно утверждать, что "это не оригинальный регион".Очередным доказательством тому, по словам Межевича, являются инциденты с российскими судами в Балтийском море.По мнению эксперта, если Россия однажды однозначно заявит, что их захват под надуманными предлогами – это пиратские акты и в порядке эксперимента силами сопровождающих суда военных кораблей ответит соответствующим образом, "это произведет необходимое впечатление и на Стокгольм, и на Копенгаген"."Здесь тоже понимают только силу", – резюмировал он.Еще восемь лет назад, весной 2017 года, авторитетная ежедневная шведская газета Svenska Dagbladet опубликовала статью, в которой предупреждала об опасности шведского алармизма в отношении России."Пренебрежительное отношение шведов к русским сменилось ужасом перед ними еще в 1709 году... Страх может быть полезной движущей силой, но, как показывает 300-летняя история шведского страха перед русскими, алармизм также может оказаться опасным", – отмечали авторы публикации.В октябре 2025 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что разведка Великобритании готовит диверсии на Балтике и в Черном море. А в Совбезе РФ оценили перспективу войны России и Европы в ближайшие пять лет.В МИД РФ ранее неоднократно заявляли, что страны НАТО всерьез готовятся воевать с Россией, ведут против нее гибридную войну, активно поддерживая Украину, при этом, хотя у Москвы нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, любая агрессия против нашей страны получит решительный отпор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин Российские военные уничтожили корабли "противника" в Балтийском море Европа готовится к новой большой войне – Лавров
швеция
россия
балтийское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134704389_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_07e3ab3dc42c1c61b9ddbfd32f8b4e55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай межевич, мнения, швеция, нато, россия, политика, балтийское море
Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу

Воинственные заявления Швеции о России отвечают европейский моде – политолог

14:34 17.11.2025
 
Швеция НАТО
Швеция НАТО
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Заявление представителя власти Швеции о необходимости изоляции России в качестве подготовки к новой войне являются яркой иллюстрацией процесса деградации в политическом истеблишменте этой балтийской страны, где не способны оценить все риски эскалции конфликта Запада с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал европейские страны "готовиться к долгосрочной изоляции России", отметив, что "все не завершится этой войной", имея в виду конфликт на Украине. Он также потребовал усилить операции по сдерживанию российского подводного флота в Балтийском море.
"Последних умных шведов, похоже, повыбило в результате войн Карла XII, то есть 300 с лишним лет назад, и теперь там идет процесс деградации, который иногда докатывается к нам в виде новостей", – прокомментировал сказанное Межевич.
По словам политолога, все серьезные военно-политические аналитики уже признали, что реальных возможностей превратить Балтийское море в "море НАТО" нет, а потому высказывания шведского политика сложно отнести к адекватным, учитывая все обстоятельства.
"Если речь идет о Третьей мировой войне, то вряд ли Швеция очень хочет начать этот конфликт. Если же его начать, то, опять-таки, никому уже не будет важно, чье Балтийское море. И вообще, будет ли оно. Может быть, там новый пролив будет в Скандинавских горах при современных-то системах вооружениях", – сказал Межевич.
Он делает вывод, что высказывания Кристерссона – очередной спич в духе охватившей Европу моды на алармизм.
"Европейская мода сейчас – это готовить запасной аэродром. Да, с Украиной, видимо, не получилось, но, мол, будем работать дальше", – заметил Межевич.
"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам
Политолог подчеркнул, что занимается балтийской проблематикой почти сорок лет и может уверенно утверждать, что "это не оригинальный регион".
Очередным доказательством тому, по словам Межевича, являются инциденты с российскими судами в Балтийском море.
По мнению эксперта, если Россия однажды однозначно заявит, что их захват под надуманными предлогами – это пиратские акты и в порядке эксперимента силами сопровождающих суда военных кораблей ответит соответствующим образом, "это произведет необходимое впечатление и на Стокгольм, и на Копенгаген".
"Здесь тоже понимают только силу", – резюмировал он.
Еще восемь лет назад, весной 2017 года, авторитетная ежедневная шведская газета Svenska Dagbladet опубликовала статью, в которой предупреждала об опасности шведского алармизма в отношении России.
"Пренебрежительное отношение шведов к русским сменилось ужасом перед ними еще в 1709 году... Страх может быть полезной движущей силой, но, как показывает 300-летняя история шведского страха перед русскими, алармизм также может оказаться опасным", – отмечали авторы публикации.
В октябре 2025 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что разведка Великобритании готовит диверсии на Балтике и в Черном море. А в Совбезе РФ оценили перспективу войны России и Европы в ближайшие пять лет.
В МИД РФ ранее неоднократно заявляли, что страны НАТО всерьез готовятся воевать с Россией, ведут против нее гибридную войну, активно поддерживая Украину, при этом, хотя у Москвы нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, любая агрессия против нашей страны получит решительный отпор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин
Российские военные уничтожили корабли "противника" в Балтийском море
Европа готовится к новой большой войне – Лавров
 
Радио "Спутник в Крыму"Николай МежевичМненияШвецияНАТОРоссияПолитикаБалтийское море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
14:34Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
14:10В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
14:05ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
13:44Новости СВО: Киев за сутки снова потерял больше тысячи боевиков
13:22В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
13:14В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах
13:03Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
12:56Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
12:31Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций
12:26Еще три населенных пункта перешли под контроль армии России
12:15Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
11:59Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
11:50В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
11:39В Севастополе задержали застройщика за мошенничество на 42 миллиона
11:19На Украине горят портовые объекты и инфраструктура
11:11Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар
11:00Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
10:43В Крыму из-за горевшей крыши дома едва не взорвались газовые баллоны
10:17Шесть сел на севере Крыма остались без света
Лента новостейМолния