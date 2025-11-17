https://crimea.ria.ru/20251117/izolyatsiya-rf-i-more-nato-na-baltike-zachem-shvetsiya-podstrekaet-evropu-1150974153.html

Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу

2025-11-17T14:34

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134704389_0:0:3278:1843_1920x0_80_0_0_a192641114dab61f701c576ced782933.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Заявление представителя власти Швеции о необходимости изоляции России в качестве подготовки к новой войне являются яркой иллюстрацией процесса деградации в политическом истеблишменте этой балтийской страны, где не способны оценить все риски эскалции конфликта Запада с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал европейские страны "готовиться к долгосрочной изоляции России", отметив, что "все не завершится этой войной", имея в виду конфликт на Украине. Он также потребовал усилить операции по сдерживанию российского подводного флота в Балтийском море.По словам политолога, все серьезные военно-политические аналитики уже признали, что реальных возможностей превратить Балтийское море в "море НАТО" нет, а потому высказывания шведского политика сложно отнести к адекватным, учитывая все обстоятельства."Если речь идет о Третьей мировой войне, то вряд ли Швеция очень хочет начать этот конфликт. Если же его начать, то, опять-таки, никому уже не будет важно, чье Балтийское море. И вообще, будет ли оно. Может быть, там новый пролив будет в Скандинавских горах при современных-то системах вооружениях", – сказал Межевич.Он делает вывод, что высказывания Кристерссона – очередной спич в духе охватившей Европу моды на алармизм."Европейская мода сейчас – это готовить запасной аэродром. Да, с Украиной, видимо, не получилось, но, мол, будем работать дальше", – заметил Межевич."Уймитесь": Путин обратился к европейским элитамПолитолог подчеркнул, что занимается балтийской проблематикой почти сорок лет и может уверенно утверждать, что "это не оригинальный регион".Очередным доказательством тому, по словам Межевича, являются инциденты с российскими судами в Балтийском море.По мнению эксперта, если Россия однажды однозначно заявит, что их захват под надуманными предлогами – это пиратские акты и в порядке эксперимента силами сопровождающих суда военных кораблей ответит соответствующим образом, "это произведет необходимое впечатление и на Стокгольм, и на Копенгаген"."Здесь тоже понимают только силу", – резюмировал он.Еще восемь лет назад, весной 2017 года, авторитетная ежедневная шведская газета Svenska Dagbladet опубликовала статью, в которой предупреждала об опасности шведского алармизма в отношении России."Пренебрежительное отношение шведов к русским сменилось ужасом перед ними еще в 1709 году... Страх может быть полезной движущей силой, но, как показывает 300-летняя история шведского страха перед русскими, алармизм также может оказаться опасным", – отмечали авторы публикации.В октябре 2025 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что разведка Великобритании готовит диверсии на Балтике и в Черном море. А в Совбезе РФ оценили перспективу войны России и Европы в ближайшие пять лет.В МИД РФ ранее неоднократно заявляли, что страны НАТО всерьез готовятся воевать с Россией, ведут против нее гибридную войну, активно поддерживая Украину, при этом, хотя у Москвы нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, любая агрессия против нашей страны получит решительный отпор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин Российские военные уничтожили корабли "противника" в Балтийском море Европа готовится к новой большой войне – Лавров

