Инвалид из Крыма просит Путина пересмотреть нормы выдачи электроколясок

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Инвалиды из Крыма обратились на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой пересмотреть нормативы получения электроколясок. Сейчас для бесплатного получения электроколясок у инвалида не должны действовать не только ноги, но и как минимум одна рука.Как сообщили в штабе Общероссийского народного фронта, обратить внимание на несправедливость соответствующих нормативов и правил призвала инвалид, жительница крымского города Саки Галина Роговая.Семья Галины покупает электроколяски для женщины за свои средства, это минимум 45 тысяч рублей за каждую уже бывшую в эксплуатации коляску, которые приходится менять раз в три-четыре года. Новая же стоит совершенно неподъемную сумму.Ранее сообщалось, что сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так долго ждали и которое задерживается.По данным ОНФ, жителей Крыма, обратившихся на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", больше всего волнует тема социальной политики, на втором месте - жилищная тема, вопросы из категории "государство и общество" стоят на третьем месте, а из категорий "инфраструктура" и "здравоохранение"- на четвертом и пятом соответственно.Больше всего обращений поступило от крымчан старше 56 лет, 55% вопросов задают женщины.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.В 2024 году "Итоги года" длились почти 4,5 часа. За это время российский лидер ответил на более чем 70 вопросов, сделав ряд заявлений о социально-экономической ситуации в России, крушении танкеров с мазутом в Керченском проливе, ситуации в Сирии, ходе СВО и освобождении Курской области, переговорах с Киевом и судьбе Зеленского, возможной встрече с Дональдом Трампом, семейной ипотеке, блокировке YouTube и многом другом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

