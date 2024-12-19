https://crimea.ria.ru/20241219/sokhranit-li-rossiya-svoi-voennye-bazy-v-sirii--zayavlenie-putina-1142763222.html
Сохранит ли Россия свои военные базы в Сирии – заявление Путина
Сохранит ли Россия свои военные базы в Сирии – заявление Путина - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Сохранит ли Россия свои военные базы в Сирии – заявление Путина
Вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Прямой линии,... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T14:02
2024-12-19T14:02
2024-12-19T14:04
владимир путин (политик)
прямая линия с владимиром путиным
сирия
вооруженные силы россии
политика
ближний восток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142763104_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4a80b1ef1167f9cefef51ca4b1030e38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.Он пояснил, что если Россия сохраняет свои военные базы в Сирии, значит, ей придется делать что-то в интересах той страны, где они располагаются."В чем будут заключаться эти интересы, что мы сможем для них делать? Это вопрос, ждущий кропотливого исследователя с обеих сторон", - добавил Путин.Президент РФ также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона."Подавляющее большинство из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались", - уточнил глава государства.Путин также заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.27 ноября движение "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ряд других оппозиционных группировок начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговоры о сохранении военного присутствия России в Сирии преждевременны.* организация, признанная в РФ террористическойСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ НарышкинаКак события в Сирии могут отразиться на Украине – мнениеЧто будет с российскими военными базами в Сирии
сирия
ближний восток
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142763104_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_daa90a72873e9cc8253d1d1130652273.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, сирия, вооруженные силы россии, политика, ближний восток, россия
Сохранит ли Россия свои военные базы в Сирии – заявление Путина
Путин: российская сторона подумает над вопросом сохранения своих военных баз в Сирии
14:02 19.12.2024 (обновлено: 14:04 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.
"Мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. Наши интересы должны совпадать", - сказал российский лидер.
Он пояснил, что если Россия сохраняет свои военные базы в Сирии, значит, ей придется делать что-то в интересах той страны, где они располагаются.
"В чем будут заключаться эти интересы, что мы сможем для них делать? Это вопрос, ждущий кропотливого исследователя с обеих сторон", - добавил Путин.
Президент РФ также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона.
"Подавляющее большинство из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались", - уточнил глава государства.
Путин также заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.
27 ноября движение "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ряд других оппозиционных группировок начали наступление на правительственные силы Сирии
. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.
8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение
в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
Россия рассчитывает
на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговоры о сохранении военного присутствия России
в Сирии преждевременны.
* организация, признанная в РФ террористической
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: