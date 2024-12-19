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Сохранит ли Россия свои военные базы в Сирии – заявление Путина

Сохранит ли Россия свои военные базы в Сирии – заявление Путина - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Сохранит ли Россия свои военные базы в Сирии – заявление Путина

Вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Прямой линии,... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T14:02

2024-12-19T14:02

2024-12-19T14:04

владимир путин (политик)

прямая линия с владимиром путиным

сирия

вооруженные силы россии

политика

ближний восток

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.Он пояснил, что если Россия сохраняет свои военные базы в Сирии, значит, ей придется делать что-то в интересах той страны, где они располагаются."В чем будут заключаться эти интересы, что мы сможем для них делать? Это вопрос, ждущий кропотливого исследователя с обеих сторон", - добавил Путин.Президент РФ также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона."Подавляющее большинство из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались", - уточнил глава государства.Путин также заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.27 ноября движение "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ряд других оппозиционных группировок начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговоры о сохранении военного присутствия России в Сирии преждевременны.* организация, признанная в РФ террористическойСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ НарышкинаКак события в Сирии могут отразиться на Украине – мнениеЧто будет с российскими военными базами в Сирии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, сирия, вооруженные силы россии, политика, ближний восток, россия