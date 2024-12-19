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"Мы развиваемся, несмотря ни на что" – Путин о росте экономики в России
"Мы развиваемся, несмотря ни на что" – Путин о росте экономики в России - РИА Новости Крым, 19.12.2024
"Мы развиваемся, несмотря ни на что" – Путин о росте экономики в России
Экономическая ситуация в России стабильная и устойчивая, за два года рост экономики в стране составил около 8%. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T12:24
2024-12-19T12:24
2024-12-19T12:28
владимир путин (политик)
россия
новости
экономика
прямая линия с владимиром путиным
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Экономическая ситуация в России стабильная и устойчивая, за два года рост экономики в стране составил около 8%. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента страны, международные финансовые институты поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, паритету покупательной способности, и на 4 место в мире. Рост экономики — в значительной степени результат укрепления суверенитета, подчеркнул Путин. Некоторые производители ушли с российского рынка, это привело к тому, что наши предприниматели начали сами производить эти товары.Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического ростаКрым обогнал регионы России по темпам экономического ростаКуда Россия будет вкладывать резервы – ответ Путина на заморозку активов
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владимир путин (политик), россия, новости, экономика, прямая линия с владимиром путиным
"Мы развиваемся, несмотря ни на что" – Путин о росте экономики в России
Путин: экономика России устойчива и ее прирост в этом году составит минимум 3,9%
12:24 19.12.2024 (обновлено: 12:28 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Экономическая ситуация в России стабильная и устойчивая, за два года рост экономики в стране составил около 8%. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.
"С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво. Мы развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В прошлом году у нас рост экономики был 3,6 %, в этом году будет 3,9, а может и 4%. Подсчет результатов конца года досчитывается в первом квартале следующего. Это означает, что за 2 года рост экономики составил около 8%", - сказал он.
По словам президента страны, международные финансовые институты поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, паритету покупательной способности, и на 4 место в мире.
Рост экономики — в значительной степени результат укрепления суверенитета, подчеркнул Путин. Некоторые производители ушли с российского рынка, это привело к тому, что наши предприниматели начали сами производить эти товары.
Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.
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