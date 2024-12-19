https://crimea.ria.ru/20241219/my-razvivaemsya-nesmotrya-ni-na-chto--putin-o-roste-ekonomiki-v-rossii-1142751741.html

"Мы развиваемся, несмотря ни на что" – Путин о росте экономики в России

"Мы развиваемся, несмотря ни на что" – Путин о росте экономики в России - РИА Новости Крым, 19.12.2024

"Мы развиваемся, несмотря ни на что" – Путин о росте экономики в России

Экономическая ситуация в России стабильная и устойчивая, за два года рост экономики в стране составил около 8%. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T12:24

2024-12-19T12:24

2024-12-19T12:28

владимир путин (политик)

россия

новости

экономика

прямая линия с владимиром путиным

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142747659_0:69:2664:1568_1920x0_80_0_0_7168074346d2cbba72b49efea649960d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Экономическая ситуация в России стабильная и устойчивая, за два года рост экономики в стране составил около 8%. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента страны, международные финансовые институты поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, паритету покупательной способности, и на 4 место в мире. Рост экономики — в значительной степени результат укрепления суверенитета, подчеркнул Путин. Некоторые производители ушли с российского рынка, это привело к тому, что наши предприниматели начали сами производить эти товары.Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического ростаКрым обогнал регионы России по темпам экономического ростаКуда Россия будет вкладывать резервы – ответ Путина на заморозку активов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, экономика, прямая линия с владимиром путиным