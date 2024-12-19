https://crimea.ria.ru/20241219/putin-nazval-ekologicheskoy-bedoy-razliv-mazuta-s-tankerov-v-chernom-more-1142761905.html

Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном море

Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном море - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном море

Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках в ходе большой... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T13:34

2024-12-19T13:34

2024-12-19T14:00

прямая линия с владимиром путиным

новости

мнения

владимир путин (политик)

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

экология

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".По его словам, действия капитанов оценивают Минтранс и правоохранительные органы, по данным которых капитаны нарушили соответствующие правила судоходства и не ушли вовремя в укрытия. Сейчас работу в районе разлива осложняет штормовая погода, работа будет продолжена, как только море утихнет. При этом она должна быть скоординирована между всем задействованными министерствами, подчеркнул президент, и разделена на этапы, первым из которых должно стать ограждение загрязненного участка бунами.В воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.За сутки специалисты обследовали более 29 км береговой линии. Разлив нефтепродуктов выявлен от поселка Веселовка до пляжа в районе устья реки Можепсин под Анапой, уточнили в ведомстве. В Анапе на Бугазской косе установлены ограничивающие боны.18 декабря министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило о новых выбросах мазута на берег в Анапе и Темрюкском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинениеВыход в море речных танкеров в Крыму предложили ограничить законодательноСтратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине

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прямая линия с владимиром путиным, новости, мнения, владимир путин (политик), танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология, разлив нефтепродуктов в черном море