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Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном море - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном море
Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном море - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном море
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках в ходе большой... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T13:34
2024-12-19T14:00
прямая линия с владимиром путиным
новости
мнения
владимир путин (политик)
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
экология
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".По его словам, действия капитанов оценивают Минтранс и правоохранительные органы, по данным которых капитаны нарушили соответствующие правила судоходства и не ушли вовремя в укрытия. Сейчас работу в районе разлива осложняет штормовая погода, работа будет продолжена, как только море утихнет. При этом она должна быть скоординирована между всем задействованными министерствами, подчеркнул президент, и разделена на этапы, первым из которых должно стать ограждение загрязненного участка бунами.В воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.За сутки специалисты обследовали более 29 км береговой линии. Разлив нефтепродуктов выявлен от поселка Веселовка до пляжа в районе устья реки Можепсин под Анапой, уточнили в ведомстве. В Анапе на Бугазской косе установлены ограничивающие боны.18 декабря министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило о новых выбросах мазута на берег в Анапе и Темрюкском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинениеВыход в море речных танкеров в Крыму предложили ограничить законодательноСтратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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прямая линия с владимиром путиным, новости, мнения, владимир путин (политик), танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология, разлив нефтепродуктов в черном море
Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном море

Путин: разлив мазута с танкеров в Черном море – экологическая катастрофа

13:34 19.12.2024 (обновлено: 14:00 19.12.2024)
 
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Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
"Во-первых, это беда экологическая…, экологическая катастрофа, потому что почти 40% топлива вытекло – это совершенно очевидно, это уже ясно", – сказал президент.
По его словам, действия капитанов оценивают Минтранс и правоохранительные органы, по данным которых капитаны нарушили соответствующие правила судоходства и не ушли вовремя в укрытия. Сейчас работу в районе разлива осложняет штормовая погода, работа будет продолжена, как только море утихнет. При этом она должна быть скоординирована между всем задействованными министерствами, подчеркнул президент, и разделена на этапы, первым из которых должно стать ограждение загрязненного участка бунами.
"Второе – надо сделать все, чтобы убрать это топливо, которое появляется на берегу. И третье – часть этого материала уже залегло на дно. Где-то в мае, при других температурах, это может подняться и тоже выбрасываться. Потому нужно уже сейчас готовиться к тому моменту, когда температура воды поднимется. И уже сейчас думать о том, что делать с подъемом. Так или иначе, нужно как-то вытаскивать танкеры с топливом на берег", – подытожил президент.
В воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.
16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.
17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.
За сутки специалисты обследовали более 29 км береговой линии. Разлив нефтепродуктов выявлен от поселка Веселовка до пляжа в районе устья реки Можепсин под Анапой, уточнили в ведомстве. В Анапе на Бугазской косе установлены ограничивающие боны.
18 декабря министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило о новых выбросах мазута на берег в Анапе и Темрюкском районе.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымНовостиМненияВладимир Путин (политик)Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеЭкологияРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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