После ЧП с танкерами в Черное море вылился мазут
После ЧП с танкерами мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью
11:31 16.12.2024 (обновлено: 11:32 16.12.2024)
© РИА Новости КрымШторм в Черном море
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. После крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью, специалисты планируют в ближайшее время облететь место ЧП на вертолетах. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий рабочую группу по ликвидации последствий аварии.
"В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облет района крушения танкеров на вертолете", - говорится в сообщении.
Как только позволит погода, начнется водолазное обследование судов. Сейчас специалисты Морспасслужбы Росморречфлота, МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута.
"Ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации. Силы и средства МЧС Краснодарского края приведены полную готовность", - проинформировал Савельев.
Для оценки возможных экологических последствий на место чрезвычайного происшествия прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Министр транспорта РФ Роман Старовойт проведет в ближайшее время селекторное совещание.
Что произошло с танкерами в Керченском проливе
В воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По информации Савельева, у первого судна произошел разлом корпуса в 08:57, это случилось у мыса Такиль в южной части Керченского пролива.
"ЧП случилось в штормовых условиях, при скорости ветра до 24 м/с и волне до 3 метров. Около 13:00 корма судна ушла под воду. С участием двух вертолетов Черноморского флота и спасательного буксира "Меркурий" спасены 12 человек. К сожалению, один член экипажа погиб из-за переохлаждения. Его семье будет оказана необходимая помощь", - сказал он.
Танкер "Волгонефть-239" потерпел крушение в том же районе в 10:20. Под воздействием волн корма судна сдрейфовала к берегу в район мыса Панагия и села на грунт в 80 метрах от береговой черты. В понедельник утром эвакуация экипажа судна была полностью завершена. Все 14 человек спасены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.