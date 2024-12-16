https://crimea.ria.ru/20241216/posle-chp-s-tankerami-v-chernoe-more-vylilsya-mazut-1142642051.html

После ЧП с танкерами в Черное море вылился мазут

После ЧП с танкерами в Черное море вылился мазут - РИА Новости Крым, 16.12.2024

После ЧП с танкерами в Черное море вылился мазут

После крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью, специалисты планируют в ближайшее время облететь РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T11:31

2024-12-16T11:31

2024-12-16T11:32

россия

краснодарский край

крым

керченский пролив

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. После крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью, специалисты планируют в ближайшее время облететь место ЧП на вертолетах. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий рабочую группу по ликвидации последствий аварии.Как только позволит погода, начнется водолазное обследование судов. Сейчас специалисты Морспасслужбы Росморречфлота, МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута.Для оценки возможных экологических последствий на место чрезвычайного происшествия прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Министр транспорта РФ Роман Старовойт проведет в ближайшее время селекторное совещание.Что произошло с танкерами в Керченском проливеВ воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По информации Савельева, у первого судна произошел разлом корпуса в 08:57, это случилось у мыса Такиль в южной части Керченского пролива.Танкер "Волгонефть-239" потерпел крушение в том же районе в 10:20. Под воздействием волн корма судна сдрейфовала к берегу в район мыса Панагия и села на грунт в 80 метрах от береговой черты. В понедельник утром эвакуация экипажа судна была полностью завершена. Все 14 человек спасены.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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