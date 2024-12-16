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В Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие Победы
В Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 16.12.2024
В Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие Победы
Региональный центр волонтерского корпуса 80-летия Победы откроется в Симферополе 18 декабря, также штабы будут действовать в 25 муниципалитетах Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T12:25
2024-12-16T12:25
2024-12-16T12:25
80 лет победы
иван приходько
волонтеры победы
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Региональный центр волонтерского корпуса 80-летия Победы откроется в Симферополе 18 декабря, также штабы будут действовать в 25 муниципалитетах Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщил заведующий отделом патриотического воспитания молодежи Госкомитета молодежной политики республики Илья Приходько и рассказал, как стать добровольцем и в каких мероприятиях предстоит участвовать.По его словам, стать добровольцем может любой желающий – возрастного ограничения нет. При этом по большей части будут набирать студентов крымских вузов и средних специальных учебных заведений. Прием заявок начнут после открытия Центра в Симферополе и далее – штабов в муниципалитетах."Добровольцы пройдут обучение, в частности, как сопровождать ветеранов, о чем рассказывать на мероприятиях. Например, будет акция "Георгиевская ленточка". Волонтерам расскажут о законе о Георгиевской ленте, что она означает. Эту информацию они смогут передать другим людям на мероприятии по ее вручению", - уточнил Илья Приходько.Общий список мероприятий в России по случаю 80-летия Победы утвержден Советом министров, и он еще будет дополняться.В тот же день пройдет и траурный митинг "Свеча памяти". Еще одна запланированная акция - "Красная гвоздика" от благотворительного фонда, который присылает значки с изображением красной гвоздики, а люди вносят за них пожертвование."Эти средства аккумулируются в Москве, оттуда они распределяются по регионам. В Республике Крым благодаря этой акции помогли ветеранам и ветеранским организациям на сумму в более 25 миллионов рублей" - рассказал Илья Приходько.Региональный центр волонтерского корпуса 80-летия Победы будет действовать на протяжении всего 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 МаяВ Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию ПобедыВ Москве презентовали логотип празднования 80-летия Победы
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80 лет победы, иван приходько, волонтеры победы, крым, новости крыма, общество
В Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие Победы
В Крыму волонтеры будут работать на мероприятиях по случаю 80-летия Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым.
Региональный центр волонтерского корпуса 80-летия Победы откроется в Симферополе 18 декабря, также штабы будут действовать в 25 муниципалитетах Крыма. Об этом РИА Новости Крым
сообщил заведующий отделом патриотического воспитания молодежи Госкомитета молодежной политики республики Илья Приходько и рассказал, как стать добровольцем и в каких мероприятиях предстоит участвовать.
"Формируется Международный волонтерский корпус 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который объединит более 500 тысяч добровольцев со всей России и других стран. В Крыму координацией будет заниматься общественное движение "Волонтеры Победы"", - сказал Илья Приходько.
По его словам, стать добровольцем может любой желающий – возрастного ограничения нет. При этом по большей части будут набирать студентов крымских вузов и средних специальных учебных заведений. Прием заявок начнут после открытия Центра в Симферополе и далее – штабов в муниципалитетах.
"Добровольцы пройдут обучение, в частности, как сопровождать ветеранов, о чем рассказывать на мероприятиях. Например, будет акция "Георгиевская ленточка". Волонтерам расскажут о законе о Георгиевской ленте, что она означает. Эту информацию они смогут передать другим людям на мероприятии по ее вручению", - уточнил Илья Приходько.
Общий список мероприятий в России по случаю 80-летия Победы утвержден Советом министров, и он еще будет дополняться.
"22 июня пройдет акция "Огненные картины" - вечером волонтеры зажигают лампады и вкладывают ими картину с изображением символа Победы. Хотим, чтобы эта акция прошла во всех 25 муниципалитетах. Это, возможно, будет либо картина какого-либо мемориала, либо теплохода Армения", - поделился собеседник.
В тот же день пройдет и траурный митинг "Свеча памяти". Еще одна запланированная акция - "Красная гвоздика" от благотворительного фонда, который присылает значки с изображением красной гвоздики, а люди вносят за них пожертвование.
"Эти средства аккумулируются в Москве, оттуда они распределяются по регионам. В Республике Крым благодаря этой акции помогли ветеранам и ветеранским организациям на сумму в более 25 миллионов рублей" - рассказал Илья Приходько.
Региональный центр волонтерского корпуса 80-летия Победы будет действовать на протяжении всего 2025 года.
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