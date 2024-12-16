https://crimea.ria.ru/20241216/v-krymu-budut-gotovit-dobrovoltsev-dlya-raboty-na-80-letie-pobedy-1142642723.html

В Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие Победы

В Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 16.12.2024

В Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие Победы

Региональный центр волонтерского корпуса 80-летия Победы откроется в Симферополе 18 декабря, также штабы будут действовать в 25 муниципалитетах Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T12:25

2024-12-16T12:25

2024-12-16T12:25

80 лет победы

иван приходько

волонтеры победы

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Региональный центр волонтерского корпуса 80-летия Победы откроется в Симферополе 18 декабря, также штабы будут действовать в 25 муниципалитетах Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщил заведующий отделом патриотического воспитания молодежи Госкомитета молодежной политики республики Илья Приходько и рассказал, как стать добровольцем и в каких мероприятиях предстоит участвовать.По его словам, стать добровольцем может любой желающий – возрастного ограничения нет. При этом по большей части будут набирать студентов крымских вузов и средних специальных учебных заведений. Прием заявок начнут после открытия Центра в Симферополе и далее – штабов в муниципалитетах."Добровольцы пройдут обучение, в частности, как сопровождать ветеранов, о чем рассказывать на мероприятиях. Например, будет акция "Георгиевская ленточка". Волонтерам расскажут о законе о Георгиевской ленте, что она означает. Эту информацию они смогут передать другим людям на мероприятии по ее вручению", - уточнил Илья Приходько.Общий список мероприятий в России по случаю 80-летия Победы утвержден Советом министров, и он еще будет дополняться.В тот же день пройдет и траурный митинг "Свеча памяти". Еще одна запланированная акция - "Красная гвоздика" от благотворительного фонда, который присылает значки с изображением красной гвоздики, а люди вносят за них пожертвование."Эти средства аккумулируются в Москве, оттуда они распределяются по регионам. В Республике Крым благодаря этой акции помогли ветеранам и ветеранским организациям на сумму в более 25 миллионов рублей" - рассказал Илья Приходько.Региональный центр волонтерского корпуса 80-летия Победы будет действовать на протяжении всего 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 МаяВ Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию ПобедыВ Москве презентовали логотип празднования 80-летия Победы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, иван приходько, волонтеры победы, крым, новости крыма, общество