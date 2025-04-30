https://crimea.ria.ru/20250430/v-simferopole-zhelayuschim-predlagayut-pobyt-v-roli-pozharnogo-1146097854.html

В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного

В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного - РИА Новости Крым, 30.04.2025

В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного

В День пожарной охраны России в симферопольском парке имени Юрия Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T09:34

2025-04-30T09:34

2025-04-30T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В День пожарной охраны России в симферопольском парке имени Юрия Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Как отметили в ведомстве, на выставке можно не только осмотреть пожарную технику, но и покататься на квадроцикле спасателей и даже ликвидировать учебный пожар.Более того, для любителей экстрима в парке организовали веревочную переправу через озеро.Ранее в Крыму выбрали лучшего водителя пожарного автомобиля из числа сотрудников МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокая пожароопасность объявлена в КрымуШашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штрафНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, новости крыма, мчс крыма, общество