В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного
В Симферопольском в парке Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники
© РИА Новости КрымВ Симферопольском в парке Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В День пожарной охраны России в симферопольском парке имени Юрия Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"30 апреля 2025 года с 8.00 до 16.00 гости и жители Симферополя смогут почувствовать себя настоящими пожарными и спасателями! Сделать это можно в парке имени Гагарина, где в День пожарной охраны России будет работать интерактивная выставка", - говорится в сообщении.
© РИА Новости КрымВ Симферопольском в парке Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники
© РИА Новости Крым
Как отметили в ведомстве, на выставке можно не только осмотреть пожарную технику, но и покататься на квадроцикле спасателей и даже ликвидировать учебный пожар.
Более того, для любителей экстрима в парке организовали веревочную переправу через озеро.
© РИА Новости КрымВ Симферопольском в парке Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники
© РИА Новости Крым
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