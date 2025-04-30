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В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного
В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного
В День пожарной охраны России в симферопольском парке имени Юрия Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T09:34
2025-04-30T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В День пожарной охраны России в симферопольском парке имени Юрия Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Как отметили в ведомстве, на выставке можно не только осмотреть пожарную технику, но и покататься на квадроцикле спасателей и даже ликвидировать учебный пожар.Более того, для любителей экстрима в парке организовали веревочную переправу через озеро.Ранее в Крыму выбрали лучшего водителя пожарного автомобиля из числа сотрудников МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокая пожароопасность объявлена в КрымуШашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штрафНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп
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РИА Новости Крым
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симферополь, крым, новости крыма, мчс крыма, общество
В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного

В Симферопольском в парке Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники

09:34 30.04.2025
 
© РИА Новости КрымВ Симферопольском в парке Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники
В Симферопольском в парке Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В День пожарной охраны России в симферопольском парке имени Юрия Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"30 апреля 2025 года с 8.00 до 16.00 гости и жители Симферополя смогут почувствовать себя настоящими пожарными и спасателями! Сделать это можно в парке имени Гагарина, где в День пожарной охраны России будет работать интерактивная выставка", - говорится в сообщении.
© РИА Новости КрымВ Симферопольском в парке Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники
В Симферопольском в парке Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости Крым
Как отметили в ведомстве, на выставке можно не только осмотреть пожарную технику, но и покататься на квадроцикле спасателей и даже ликвидировать учебный пожар.
Более того, для любителей экстрима в парке организовали веревочную переправу через озеро.
© РИА Новости КрымВ Симферопольском в парке Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники
В Симферопольском в парке Гагарина открылась интерактивная выставка пожарной техники - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости Крым
Ранее в Крыму выбрали лучшего водителя пожарного автомобиля из числа сотрудников МЧС.
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