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В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок
В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок
Пешеходный мост к замку Ласточкино гнездо в Ялте закрывают на ремонт до следующего сезона. Об этом в Telegram-канале предупредила глава администрации Янина... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T10:14
2025-04-30T10:26
крым
ялта
замок "ласточкино гнездо"
реконструкция
культурное наследие
охрана культурного наследия
янина павленко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пешеходный мост к замку Ласточкино гнездо в Ялте закрывают на ремонт до следующего сезона. Об этом в Telegram-канале предупредила глава администрации Янина Павленко.По ее словам, конструкция будет перекрыта с сегодняшнего дня до начала следующего сезона. За это время здесь появится навигация для туристов и фотозона на смотровой площадке. "А следующим этапом будет благоустроена прилегающая к достопримечательности территория. Согласно проекту, по пути к замку будут оборудованы детские площадки, места для отдыха", – уточнила глава администрации Ялты.Пока идет ремонт, добраться к Ласточкиному гнезду можно будет по альтернативному маршруту. Его открыли 1 марта, добавила Павленко. Эта тропа начинается от верхней парковки вдоль Алупкинского шоссе."На маршруте установлены навигационные знаки и оборудованы места для отдыха. Дорога короче прежнего маршрута, экономит примерно 5 минут. По пути меньше ландшафтных перепадов и подъемов в горку, она проще для детей и пожилых", – заявила Павленко.Ранее сообщалось, что в Ялте с 1 июня по 30 сентября приостанавливают большинство строительных работ. Это связано с подготовкой к курортному сезону.В феврале замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков сообщал, что доступ к замку Ласточкино гнездо в курортном поселке Гаспра в Ялте будет сохранен во время реконструкции гостиничного комплекса рядом.По данным СМИ, инвестор намерен вложить свыше 15 млрд рублей в развитие гостиничного комплекса на территории бывшего санатория "Жемчужина".Планируется, что на территории возведут два отеля, предусмотрено также создание медицинского центра, ресторанов, конференц-залов и пространств для проведения банкетов. Кроме того, инвестор пообещал благоустроить территорию за пределами комплекса, в частности пешеходный мост к замку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте отремонтируют три старинные улицыВ Инкермане начался ремонт моста – как организуют движениеУ "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, ялта, замок "ласточкино гнездо", реконструкция, культурное наследие, охрана культурного наследия, янина павленко, новости крыма
В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок

Пешеходный мост к Ласточкиному гнезду в Ялте перекрывают на ремонт до следующего сезона

10:14 30.04.2025 (обновлено: 10:26 30.04.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПешеходный мост к Ласточкиному гнезду
Пешеходный мост к Ласточкиному гнезду
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пешеходный мост к замку Ласточкино гнездо в Ялте закрывают на ремонт до следующего сезона. Об этом в Telegram-канале предупредила глава администрации Янина Павленко.
"Мост аварийный и давно требует ремонта. Работы будут проведены за внебюджетные средства – это часть социальных обязательств инвестора проекта по реконструкции бывшего санатория "Жемчужина", – сообщила Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПешеходный мост к Ласточкиному гнезду
Пешеходный мост к Ласточкиному гнезду
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Пешеходный мост к Ласточкиному гнезду
По ее словам, конструкция будет перекрыта с сегодняшнего дня до начала следующего сезона. За это время здесь появится навигация для туристов и фотозона на смотровой площадке.
"А следующим этапом будет благоустроена прилегающая к достопримечательности территория. Согласно проекту, по пути к замку будут оборудованы детские площадки, места для отдыха", – уточнила глава администрации Ялты.
Пока идет ремонт, добраться к Ласточкиному гнезду можно будет по альтернативному маршруту. Его открыли 1 марта, добавила Павленко. Эта тропа начинается от верхней парковки вдоль Алупкинского шоссе.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПешеходный мост к Ласточкиному гнезду
Пешеходный мост к Ласточкиному гнезду
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Пешеходный мост к Ласточкиному гнезду
"На маршруте установлены навигационные знаки и оборудованы места для отдыха. Дорога короче прежнего маршрута, экономит примерно 5 минут. По пути меньше ландшафтных перепадов и подъемов в горку, она проще для детей и пожилых", – заявила Павленко.
Ранее сообщалось, что в Ялте с 1 июня по 30 сентября приостанавливают большинство строительных работ. Это связано с подготовкой к курортному сезону.
В феврале замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков сообщал, что доступ к замку Ласточкино гнездо в курортном поселке Гаспра в Ялте будет сохранен во время реконструкции гостиничного комплекса рядом.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПешеходный мост к Ласточкиному гнезду
Пешеходный мост к Ласточкиному гнезду
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Пешеходный мост к Ласточкиному гнезду
По данным СМИ, инвестор намерен вложить свыше 15 млрд рублей в развитие гостиничного комплекса на территории бывшего санатория "Жемчужина".
Планируется, что на территории возведут два отеля, предусмотрено также создание медицинского центра, ресторанов, конференц-залов и пространств для проведения банкетов. Кроме того, инвестор пообещал благоустроить территорию за пределами комплекса, в частности пешеходный мост к замку.
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КрымЯлтаЗамок "Ласточкино гнездо"РеконструкцияКультурное наследиеОхрана культурного наследияЯнина ПавленкоНовости Крыма
 
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