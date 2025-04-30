https://crimea.ria.ru/20250430/v-yalte-zakryvayut-most-k-lastochkinomu-gnezdu--kak-popast-v-zamok-1146099167.html

В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок

В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок - РИА Новости Крым, 30.04.2025

В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок

Пешеходный мост к замку Ласточкино гнездо в Ялте закрывают на ремонт до следующего сезона. Об этом в Telegram-канале предупредила глава администрации Янина... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T10:14

2025-04-30T10:14

2025-04-30T10:26

крым

ялта

замок "ласточкино гнездо"

реконструкция

культурное наследие

охрана культурного наследия

янина павленко

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пешеходный мост к замку Ласточкино гнездо в Ялте закрывают на ремонт до следующего сезона. Об этом в Telegram-канале предупредила глава администрации Янина Павленко.По ее словам, конструкция будет перекрыта с сегодняшнего дня до начала следующего сезона. За это время здесь появится навигация для туристов и фотозона на смотровой площадке. "А следующим этапом будет благоустроена прилегающая к достопримечательности территория. Согласно проекту, по пути к замку будут оборудованы детские площадки, места для отдыха", – уточнила глава администрации Ялты.Пока идет ремонт, добраться к Ласточкиному гнезду можно будет по альтернативному маршруту. Его открыли 1 марта, добавила Павленко. Эта тропа начинается от верхней парковки вдоль Алупкинского шоссе."На маршруте установлены навигационные знаки и оборудованы места для отдыха. Дорога короче прежнего маршрута, экономит примерно 5 минут. По пути меньше ландшафтных перепадов и подъемов в горку, она проще для детей и пожилых", – заявила Павленко.Ранее сообщалось, что в Ялте с 1 июня по 30 сентября приостанавливают большинство строительных работ. Это связано с подготовкой к курортному сезону.В феврале замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков сообщал, что доступ к замку Ласточкино гнездо в курортном поселке Гаспра в Ялте будет сохранен во время реконструкции гостиничного комплекса рядом.По данным СМИ, инвестор намерен вложить свыше 15 млрд рублей в развитие гостиничного комплекса на территории бывшего санатория "Жемчужина".Планируется, что на территории возведут два отеля, предусмотрено также создание медицинского центра, ресторанов, конференц-залов и пространств для проведения банкетов. Кроме того, инвестор пообещал благоустроить территорию за пределами комплекса, в частности пешеходный мост к замку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте отремонтируют три старинные улицыВ Инкермане начался ремонт моста – как организуют движениеУ "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам

крым

ялта

замок "ласточкино гнездо"

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крым, ялта, замок "ласточкино гнездо", реконструкция, культурное наследие, охрана культурного наследия, янина павленко, новости крыма