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В Ялте отремонтируют три старинные улицы - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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В Ялте отремонтируют три старинные улицы
В Ялте отремонтируют три старинные улицы - РИА Новости Крым, 05.04.2025
В Ялте отремонтируют три старинные улицы
Три из центральных туристических улиц Ялты – Чехова, Морская и Екатерининская, прилегающие к Набережной - будут ремонтировать. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T17:43
2025-04-05T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Три из центральных туристических улиц Ялты – Чехова, Морская и Екатерининская, прилегающие к Набережной - будут ремонтировать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Детали ремонта обсудили на расширенном заседании Общественного совета Ялты.Благоустройство этих трех старинных улиц Ялты пройдет в рамках благоустройства общественных территорий, в частности, Городского сада.Первой частью благоустройства станет непосредственно сам Городской сад, а второй – прилегающая улично-дорожная сеть – улицы Чехова, Морская и Екатерининская."Это связано с подготовкой к реализации двух серьезнейших инвестпроектов (именно здесь пойдет строительная техника) – реставрации усадьбы Меллер-Закомельских и исторического здания на Чехова, 12", - отмечают в администрации.Особняк Меллер-Закомельских, бывший в советское время корпусами санатория "Киев", расположен на ул. Чехова в Ялте. В августе 2024 года ему был придан статус объекта культурного наследия регионального значения.Дореволюционное здание по ул. Чехова 12, бывшее здание городского почтамта, стоит разрушенным много лет в статусе аварийного – в руинах неоднократно были пожары. Ранее находился в частной собственности. На этом месте собственник намеревался, по словам бывших глав администрации Ялты, построить подземную парковку.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Ялты объяснила, что происходит в "Киеве"Романовская гимназия в Керчи после реставрации станет музеем СВОУ "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам
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РИА Новости Крым
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ялта, городская среда, новости крыма, крым, администрация ялты
В Ялте отремонтируют три старинные улицы

Городской сад Ялты облагородят

17:43 05.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Ольга ЛеоноваУсадьба Меллер-Закомельского (санаторий "Киев"). Ялта
Усадьба Меллер-Закомельского (санаторий Киев). Ялта - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Три из центральных туристических улиц Ялты – Чехова, Морская и Екатерининская, прилегающие к Набережной - будут ремонтировать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Детали ремонта обсудили на расширенном заседании Общественного совета Ялты.
Благоустройство этих трех старинных улиц Ялты пройдет в рамках благоустройства общественных территорий, в частности, Городского сада.

"Он вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Документация прошла все требуемые согласования и получила одобрение госэкспертизы. Сквер преобразится новыми современными формами, площадями, озеленением, современным освещением, элементами дизайна", - говорится в сообщении.

Первой частью благоустройства станет непосредственно сам Городской сад, а второй – прилегающая улично-дорожная сеть – улицы Чехова, Морская и Екатерининская.
"Это связано с подготовкой к реализации двух серьезнейших инвестпроектов (именно здесь пойдет строительная техника) – реставрации усадьбы Меллер-Закомельских и исторического здания на Чехова, 12", - отмечают в администрации.
Особняк Меллер-Закомельских, бывший в советское время корпусами санатория "Киев", расположен на ул. Чехова в Ялте. В августе 2024 года ему был придан статус объекта культурного наследия регионального значения.
Дореволюционное здание по ул. Чехова 12, бывшее здание городского почтамта, стоит разрушенным много лет в статусе аварийного – в руинах неоднократно были пожары. Ранее находился в частной собственности. На этом месте собственник намеревался, по словам бывших глав администрации Ялты, построить подземную парковку.
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