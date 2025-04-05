https://crimea.ria.ru/20250405/v-yalte-otremontiruyut-tri-starinnye-ulitsy-1145461228.html

В Ялте отремонтируют три старинные улицы

В Ялте отремонтируют три старинные улицы - РИА Новости Крым, 05.04.2025

В Ялте отремонтируют три старинные улицы

Три из центральных туристических улиц Ялты – Чехова, Морская и Екатерининская, прилегающие к Набережной - будут ремонтировать. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T17:43

2025-04-05T17:43

2025-04-05T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Три из центральных туристических улиц Ялты – Чехова, Морская и Екатерининская, прилегающие к Набережной - будут ремонтировать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Детали ремонта обсудили на расширенном заседании Общественного совета Ялты.Благоустройство этих трех старинных улиц Ялты пройдет в рамках благоустройства общественных территорий, в частности, Городского сада.Первой частью благоустройства станет непосредственно сам Городской сад, а второй – прилегающая улично-дорожная сеть – улицы Чехова, Морская и Екатерининская."Это связано с подготовкой к реализации двух серьезнейших инвестпроектов (именно здесь пойдет строительная техника) – реставрации усадьбы Меллер-Закомельских и исторического здания на Чехова, 12", - отмечают в администрации.Особняк Меллер-Закомельских, бывший в советское время корпусами санатория "Киев", расположен на ул. Чехова в Ялте. В августе 2024 года ему был придан статус объекта культурного наследия регионального значения.Дореволюционное здание по ул. Чехова 12, бывшее здание городского почтамта, стоит разрушенным много лет в статусе аварийного – в руинах неоднократно были пожары. Ранее находился в частной собственности. На этом месте собственник намеревался, по словам бывших глав администрации Ялты, построить подземную парковку.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Ялты объяснила, что происходит в "Киеве"Романовская гимназия в Керчи после реставрации станет музеем СВОУ "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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