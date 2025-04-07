https://crimea.ria.ru/20250407/v-yalte-ostanovyat-stroyki-na-chetyre-mesyatsa-1145492529.html

В Ялте остановят стройки на четыре месяца

В Ялте остановят стройки на четыре месяца - РИА Новости Крым, 07.04.2025

В Ялте остановят стройки на четыре месяца

С 1 июня по 30 сентября в Ялте приостанавливают большинство строительных работ. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T14:22

2025-04-07T14:22

2025-04-07T14:22

ялта

строительство

курортный сезон

янина павленко

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1d/1139960689_950:160:3072:1354_1920x0_80_0_0_59caee4affb1cdde86a6269eeadb7891.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. С 1 июня по 30 сентября в Ялте приостанавливают большинство строительных работ. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.Это связано с подготовкой к курортному сезону, сказано в тексте постановления на сайте городской администрации.Запрет не касается аварийно-восстановительных работ, тех, что выполняются за бюджетные средства – федеральные, республиканские или муниципальные. Также запрет не коснется отделки помещений и ИЖС (индивидуального жилищного строительства) выше автодороги "Симферополь-Ялта-Севастополь", добавила глава городской администрации."По спецсогласованию с администрацией работу смогут продолжить участники СЭЗ, те, кто работает в рамках инвестсоглашений, специализированные застройщики – участники долевого строительства", – уточнила Павленко.Кроме того, по соглашению работать смогут и специалисты, которые возводят детские оздоровительные комплексы и прокладывают сети, добавила мэр Ялты.Ранее сообщалось, что три из центральных туристических улиц Ялты – Чехова, Морская и Екатерининская, прилегающие к Набережной – будут ремонтировать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в ЯлтеОздоровление в санаториях Крыма: как популяризировать среди молодежи РФУ "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, строительство, курортный сезон, янина павленко, крым, новости крыма