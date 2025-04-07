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В Ялте остановят стройки на четыре месяца
В Ялте остановят стройки на четыре месяца - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В Ялте остановят стройки на четыре месяца
С 1 июня по 30 сентября в Ялте приостанавливают большинство строительных работ. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T14:22
2025-04-07T14:22
2025-04-07T14:22
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строительство
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янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. С 1 июня по 30 сентября в Ялте приостанавливают большинство строительных работ. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.Это связано с подготовкой к курортному сезону, сказано в тексте постановления на сайте городской администрации.Запрет не касается аварийно-восстановительных работ, тех, что выполняются за бюджетные средства – федеральные, республиканские или муниципальные. Также запрет не коснется отделки помещений и ИЖС (индивидуального жилищного строительства) выше автодороги "Симферополь-Ялта-Севастополь", добавила глава городской администрации."По спецсогласованию с администрацией работу смогут продолжить участники СЭЗ, те, кто работает в рамках инвестсоглашений, специализированные застройщики – участники долевого строительства", – уточнила Павленко.Кроме того, по соглашению работать смогут и специалисты, которые возводят детские оздоровительные комплексы и прокладывают сети, добавила мэр Ялты.Ранее сообщалось, что три из центральных туристических улиц Ялты – Чехова, Морская и Екатерининская, прилегающие к Набережной – будут ремонтировать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в ЯлтеОздоровление в санаториях Крыма: как популяризировать среди молодежи РФУ "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам
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ялта, строительство, курортный сезон, янина павленко, крым, новости крыма
В Ялте остановят стройки на четыре месяца
В Ялте с 1 июня до 30 сентября приостановят большую часть строительных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. С 1 июня по 30 сентября в Ялте приостанавливают большинство строительных работ. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
Это связано с подготовкой к курортному сезону, сказано в тексте постановления на сайте городской администрации.
"Прошу отнестись с пониманием и неукоснительно соблюдать – с 1 июня начинаем проверки", – написала мэр Ялты в своем Telegram-канале.
Запрет не касается аварийно-восстановительных работ, тех, что выполняются за бюджетные средства – федеральные, республиканские или муниципальные. Также запрет не коснется отделки помещений и ИЖС (индивидуального жилищного строительства) выше автодороги "Симферополь-Ялта-Севастополь", добавила глава городской администрации.
"По спецсогласованию с администрацией работу смогут продолжить участники СЭЗ, те, кто работает в рамках инвестсоглашений, специализированные застройщики – участники долевого строительства", – уточнила Павленко.
Кроме того, по соглашению работать смогут и специалисты, которые возводят детские оздоровительные комплексы и прокладывают сети, добавила мэр Ялты.
Ранее сообщалось, что три из центральных туристических улиц Ялты – Чехова, Морская и Екатерининская, прилегающие к Набережной – будут ремонтировать
. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
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