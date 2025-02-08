Рейтинг@Mail.ru
У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250208/u-lastochkinogo-gnezda-nachinaetsya-stroyka-budet-li-mesto-turistam-1143950451.html
У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам
У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам - РИА Новости Крым, 08.02.2025
У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам
Доступ к замку "Ласточкино гнездо" в курортном поселке Гаспра в Ялте будет сохранен во время возведения инвестором гостиничного комплекса рядом. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T07:07
2025-02-08T07:07
новости крыма
радио "спутник в крыму"
александр жаворонков
минкульт крыма
замок "ласточкино гнездо"
гаспра
крым
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984662_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0a28cbab361c51f3d35e4f3fb944da9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Доступ к замку "Ласточкино гнездо" в курортном поселке Гаспра в Ялте будет сохранен во время возведения инвестором гостиничного комплекса рядом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков, отметив, что возьмет вопрос на личный контроль.По словам Жаворонкова, речь идет о реконструкции бывшего санатория рядом с замком "Ласточкино гнездо".Он отметил, что раздел оценки влияния инвестпроекта согласован, все зоны охраны территории разработаны, утверждены и обеспечивают сохранность объекта культурного наследия.Он подчеркнул, что и проектировщик, и заказчик работ "идут на полный контакт", и охранный департамент минкульта находится с ними "в постоянном диалоге" в том числе по вопросу доступа туристов на территорию "Ласточкиного гнезда" на время работ.При этом он допустил, что в какие-то моменты во время работ доступ все же придется ограничить.По данным СМИ, инвестор намерен вложить свыше 15 млрд рублей в развитие гостиничного комплекса на территории бывшего санатория "Жемчужина".Планируется, что на территории возведут два отеля, предусмотрено также создание медицинского центра, ресторанов, конференц-залов и пространств для проведения банкетов. Кроме того, инвестор пообещал благоустроить территорию за пределами комплекса, в частности пешеходный мост к замку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов
замок "ласточкино гнездо"
гаспра
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984662_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6f5c30af29a14b8e9b213db4782d5c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, александр жаворонков, минкульт крыма, замок "ласточкино гнездо", гаспра, крым, строительство
У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам

Доступ к "Ласточкиному гнезду" на время строительства гостиничного комплекса сохранится

07:07 08.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Доступ к замку "Ласточкино гнездо" в курортном поселке Гаспра в Ялте будет сохранен во время возведения инвестором гостиничного комплекса рядом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков, отметив, что возьмет вопрос на личный контроль.
По словам Жаворонкова, речь идет о реконструкции бывшего санатория рядом с замком "Ласточкино гнездо".
"Это не строительство, а реконструкция. Существовал там большой санаторий, и его просто приводят в порядок", – сказал Жаворонков.
Он отметил, что раздел оценки влияния инвестпроекта согласован, все зоны охраны территории разработаны, утверждены и обеспечивают сохранность объекта культурного наследия.
"Это визитная карточка республики. И очень большое внимание мы уделяем тому, чтобы все объекты, которые будут рядом построены, не стали доминантой вместо нее", – заметил Жаворонков.
Он подчеркнул, что и проектировщик, и заказчик работ "идут на полный контакт", и охранный департамент минкульта находится с ними "в постоянном диалоге" в том числе по вопросу доступа туристов на территорию "Ласточкиного гнезда" на время работ.
"Мы с ними прорабатываем вопросы доступа туристов на саму "Ласточку". Доступ будет постоянно. Мы будем отслеживать, чтобы они имели возможность туда проходить. Я возьму на контроль, чтобы мы это обеспечивали", – сказал Жаворонков.
При этом он допустил, что в какие-то моменты во время работ доступ все же придется ограничить.
По данным СМИ, инвестор намерен вложить свыше 15 млрд рублей в развитие гостиничного комплекса на территории бывшего санатория "Жемчужина".
Планируется, что на территории возведут два отеля, предусмотрено также создание медицинского центра, ресторанов, конференц-залов и пространств для проведения банкетов. Кроме того, инвестор пообещал благоустроить территорию за пределами комплекса, в частности пешеходный мост к замку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году
Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае
Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов
 
Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаАлександр ЖаворонковМинкульт КрымаЗамок "Ласточкино гнездо"ГаспраКрымСтроительство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:48"Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине
10:21В МВД России опровергли существование своей интернет-приемной
09:45Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит
09:22В Крыму хотят возродить коллекцию роз Чехова
09:15Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли - СМИ
08:45В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи
08:14Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе
07:45Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев
07:07У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам
06:5536 БПЛА сбиты над тремя областями России и Краснодарским краем
06:40Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек
00:01Холодно и ветрено: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 февраля
22:03Снежный шторм в Крыму и освобождение Дзержинска – главное за день
21:39Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денег
21:22В страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощи
21:07В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии
20:41Вдвое ниже нормы: Крыму пообещали холодные выходные
20:11Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта
19:33В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем
Лента новостейМолния