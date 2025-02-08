https://crimea.ria.ru/20250208/u-lastochkinogo-gnezda-nachinaetsya-stroyka-budet-li-mesto-turistam-1143950451.html

У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам

У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам - РИА Новости Крым, 08.02.2025

У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам

Доступ к замку "Ласточкино гнездо" в курортном поселке Гаспра в Ялте будет сохранен во время возведения инвестором гостиничного комплекса рядом. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T07:07

2025-02-08T07:07

2025-02-08T07:07

новости крыма

радио "спутник в крыму"

александр жаворонков

минкульт крыма

замок "ласточкино гнездо"

гаспра

крым

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Доступ к замку "Ласточкино гнездо" в курортном поселке Гаспра в Ялте будет сохранен во время возведения инвестором гостиничного комплекса рядом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков, отметив, что возьмет вопрос на личный контроль.По словам Жаворонкова, речь идет о реконструкции бывшего санатория рядом с замком "Ласточкино гнездо".Он отметил, что раздел оценки влияния инвестпроекта согласован, все зоны охраны территории разработаны, утверждены и обеспечивают сохранность объекта культурного наследия.Он подчеркнул, что и проектировщик, и заказчик работ "идут на полный контакт", и охранный департамент минкульта находится с ними "в постоянном диалоге" в том числе по вопросу доступа туристов на территорию "Ласточкиного гнезда" на время работ.При этом он допустил, что в какие-то моменты во время работ доступ все же придется ограничить.По данным СМИ, инвестор намерен вложить свыше 15 млрд рублей в развитие гостиничного комплекса на территории бывшего санатория "Жемчужина".Планируется, что на территории возведут два отеля, предусмотрено также создание медицинского центра, ресторанов, конференц-залов и пространств для проведения банкетов. Кроме того, инвестор пообещал благоустроить территорию за пределами комплекса, в частности пешеходный мост к замку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов

замок "ласточкино гнездо"

гаспра

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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