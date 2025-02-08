https://crimea.ria.ru/20250208/u-lastochkinogo-gnezda-nachinaetsya-stroyka-budet-li-mesto-turistam-1143950451.html
У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам
У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам - РИА Новости Крым, 08.02.2025
У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам
Доступ к замку "Ласточкино гнездо" в курортном поселке Гаспра в Ялте будет сохранен во время возведения инвестором гостиничного комплекса рядом. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T07:07
2025-02-08T07:07
2025-02-08T07:07
новости крыма
радио "спутник в крыму"
александр жаворонков
минкульт крыма
замок "ласточкино гнездо"
гаспра
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строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Доступ к замку "Ласточкино гнездо" в курортном поселке Гаспра в Ялте будет сохранен во время возведения инвестором гостиничного комплекса рядом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков, отметив, что возьмет вопрос на личный контроль.По словам Жаворонкова, речь идет о реконструкции бывшего санатория рядом с замком "Ласточкино гнездо".Он отметил, что раздел оценки влияния инвестпроекта согласован, все зоны охраны территории разработаны, утверждены и обеспечивают сохранность объекта культурного наследия.Он подчеркнул, что и проектировщик, и заказчик работ "идут на полный контакт", и охранный департамент минкульта находится с ними "в постоянном диалоге" в том числе по вопросу доступа туристов на территорию "Ласточкиного гнезда" на время работ.При этом он допустил, что в какие-то моменты во время работ доступ все же придется ограничить.По данным СМИ, инвестор намерен вложить свыше 15 млрд рублей в развитие гостиничного комплекса на территории бывшего санатория "Жемчужина".Планируется, что на территории возведут два отеля, предусмотрено также создание медицинского центра, ресторанов, конференц-залов и пространств для проведения банкетов. Кроме того, инвестор пообещал благоустроить территорию за пределами комплекса, в частности пешеходный мост к замку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов
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новости крыма, александр жаворонков, минкульт крыма, замок "ласточкино гнездо", гаспра, крым, строительство
У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам
Доступ к "Ласточкиному гнезду" на время строительства гостиничного комплекса сохранится
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым.
Доступ к замку "Ласточкино гнездо" в курортном поселке Гаспра в Ялте будет сохранен во время возведения инвестором гостиничного комплекса рядом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков, отметив, что возьмет вопрос на личный контроль.
По словам Жаворонкова, речь идет о реконструкции бывшего санатория рядом с замком "Ласточкино гнездо".
"Это не строительство, а реконструкция. Существовал там большой санаторий, и его просто приводят в порядок", – сказал Жаворонков.
Он отметил, что раздел оценки влияния инвестпроекта согласован, все зоны охраны территории разработаны, утверждены и обеспечивают сохранность объекта культурного наследия.
"Это визитная карточка республики. И очень большое внимание мы уделяем тому, чтобы все объекты, которые будут рядом построены, не стали доминантой вместо нее", – заметил Жаворонков.
Он подчеркнул, что и проектировщик, и заказчик работ "идут на полный контакт", и охранный департамент минкульта находится с ними "в постоянном диалоге" в том числе по вопросу доступа туристов на территорию "Ласточкиного гнезда" на время работ.
"Мы с ними прорабатываем вопросы доступа туристов на саму "Ласточку". Доступ будет постоянно. Мы будем отслеживать, чтобы они имели возможность туда проходить. Я возьму на контроль, чтобы мы это обеспечивали", – сказал Жаворонков.
При этом он допустил, что в какие-то моменты во время работ доступ все же придется ограничить.
По данным СМИ, инвестор намерен вложить свыше 15 млрд рублей в развитие гостиничного комплекса на территории бывшего санатория "Жемчужина".
Планируется, что на территории возведут два отеля, предусмотрено также создание медицинского центра, ресторанов, конференц-залов и пространств для проведения банкетов. Кроме того, инвестор пообещал благоустроить территорию за пределами комплекса, в частности пешеходный мост к замку.
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