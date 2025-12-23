https://crimea.ria.ru/20251223/vnimanie-reyd-zakryt-v-sevastopole-ostanovili-katera-i-paromy-1151909315.html

Внимание, рейд закрыт: в Севастополе остановили катера и паромы

Внимание, рейд закрыт: в Севастополе остановили катера и паромы

В Севастополе второй раз за сутки остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за сутки остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Как сообщалось, во вторник утром рейд был закрыт. Причины не уточнялись. Ограничение продлилось 2 часа, после чего движение катеров и паромов через бухту возобновилось. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

