Внимание, рейд закрыт: в Севастополе остановили катера и паромы
Внимание, рейд закрыт: в Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе второй раз за сутки остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
23.12.2025
2025-12-23T12:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за сутки остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Как сообщалось, во вторник утром рейд был закрыт. Причины не уточнялись. Ограничение продлилось 2 часа, после чего движение катеров и паромов через бухту возобновилось. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Внимание, рейд закрыт: в Севастополе остановили катера и паромы

В Севастополе второй раз за сутки перекрыли рейд и остановили морской транспорт

12:56 23.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за сутки остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Как сообщалось, во вторник утром рейд был закрыт. Причины не уточнялись. Ограничение продлилось 2 часа, после чего движение катеров и паромов через бухту возобновилось.
