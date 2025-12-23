Временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления
Временно закрыты продажи билетов на поезда крымского направления на некоторые даты в марте
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В связи с ремонтными работами на инфраструктуре и связанной с этим корректировкой расписания временно закрыты продажи билетов на поезда крымского направления на некоторые даты в марте. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
С 22 по 30 марта 2026 года временно закрыты продажи на поезда "Таврия":
№ 008/007 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением из Севастополя;
№ 007/008 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением из Санкт-Петербурга;
№ 28/27 Симферополь – Москва, отправлением из Симферополя;
№ 28/27 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы;
№ 68/67 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя;
№ 68/67 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы;
№ 78/77 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением из Симферополя;
№ 77/78 Санкт-Петербург – Симферополь, отправлением из Санкт-Петербурга;
№ 92/91 Севастополь – Москва, отправлением из Севастополя;
№ 92/91 Москва – Севастополь, отправлением из Москвы;
№ 162/161 Пермь – Симферополь, отправлением из Перми;
№ 185/186 Тюмень – Симферополь, отправлением из Тюмени;
№ 196/195 Симферополь – Москва, отправлением из Симферополя;
№ 195/196 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы;
№ 316/315 Симферополь – Адлер, отправлением из Симферополя;
№ 316/315 Адлер – Симферополь, отправлением из Адлера.
Отмечается, что продажи билетов возобновятся после корректировки расписания.
Ранее сообщалось, что перевозчик возобновил ранее приостановленную продажу билетов на поезда "Таврия" крымского направления. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Пауза в продажах была связана с корректировкой расписания движения поездов на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре.
