Временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления
Временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления
В связи с ремонтными работами на инфраструктуре и связанной с этим корректировкой расписания временно закрыты продажи билетов на поезда крымского направления
2025-12-23T11:37
2025-12-23T11:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В связи с ремонтными работами на инфраструктуре и связанной с этим корректировкой расписания временно закрыты продажи билетов на поезда крымского направления на некоторые даты в марте. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".С 22 по 30 марта 2026 года временно закрыты продажи на поезда "Таврия":№ 008/007 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением из Севастополя;№ 007/008 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением из Санкт-Петербурга;№ 28/27 Симферополь – Москва, отправлением из Симферополя;№ 28/27 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы;№ 68/67 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя;№ 68/67 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы;№ 78/77 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением из Симферополя;№ 77/78 Санкт-Петербург – Симферополь, отправлением из Санкт-Петербурга;№ 92/91 Севастополь – Москва, отправлением из Севастополя;№ 92/91 Москва – Севастополь, отправлением из Москвы;№ 162/161 Пермь – Симферополь, отправлением из Перми;№ 185/186 Тюмень – Симферополь, отправлением из Тюмени;№ 196/195 Симферополь – Москва, отправлением из Симферополя;№ 195/196 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы;№ 316/315 Симферополь – Адлер, отправлением из Симферополя;№ 316/315 Адлер – Симферополь, отправлением из Адлера.Отмечается, что продажи билетов возобновятся после корректировки расписания.Ранее сообщалось, что перевозчик возобновил ранее приостановленную продажу билетов на поезда "Таврия" крымского направления. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Пауза в продажах была связана с корректировкой расписания движения поездов на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направленииВ Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билетОткрытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях
Временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления

Временно закрыты продажи билетов на поезда крымского направления на некоторые даты в марте

11:37 23.12.2025
 
Поезд Таврия
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В связи с ремонтными работами на инфраструктуре и связанной с этим корректировкой расписания временно закрыты продажи билетов на поезда крымского направления на некоторые даты в марте. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
С 22 по 30 марта 2026 года временно закрыты продажи на поезда "Таврия":
№ 008/007 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением из Севастополя;
№ 007/008 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением из Санкт-Петербурга;
№ 28/27 Симферополь – Москва, отправлением из Симферополя;
№ 28/27 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы;
№ 68/67 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя;
№ 68/67 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы;
№ 78/77 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением из Симферополя;
№ 77/78 Санкт-Петербург – Симферополь, отправлением из Санкт-Петербурга;
№ 92/91 Севастополь – Москва, отправлением из Севастополя;
№ 92/91 Москва – Севастополь, отправлением из Москвы;
№ 162/161 Пермь – Симферополь, отправлением из Перми;
№ 185/186 Тюмень – Симферополь, отправлением из Тюмени;
№ 196/195 Симферополь – Москва, отправлением из Симферополя;
№ 195/196 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы;
№ 316/315 Симферополь – Адлер, отправлением из Симферополя;
№ 316/315 Адлер – Симферополь, отправлением из Адлера.
Отмечается, что продажи билетов возобновятся после корректировки расписания.
Ранее сообщалось, что перевозчик возобновил ранее приостановленную продажу билетов на поезда "Таврия" крымского направления. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Пауза в продажах была связана с корректировкой расписания движения поездов на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре.
Гранд Сервис Экспресс Поезд Крым Новости Крыма Железная дорога Билеты Новости
 
