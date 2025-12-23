Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55% – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20251223/bronirovanie-oteley-v-krymu-na-novyy-god-dostiglo-55--aksenov-1151903343.html
2025-12-23
2025-12-23T10:27
2025-12-23T10:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов отметил, что российский турист любит Крым и будет ехать на полуостров, но в самом регионе необходимо постоянно работать над повышением качества обслуживания.Ранее Сергей Аксенов сообщил, что турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов к приему 10 миллионов туристов – власти Туристов привлекают гастрономические туры – что предлагает Крым Взрывной рост: Крым стал первым в стране по популярности у туристов
10:27 23.12.2025 (обновлено: 10:32 23.12.2025)