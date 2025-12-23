Рейтинг@Mail.ru
Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55% – Аксенов - РИА Новости Крым, 23.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251223/bronirovanie-oteley-v-krymu-na-novyy-god-dostiglo-55--aksenov-1151903343.html
Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55% – Аксенов
Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55% – Аксенов - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55% – Аксенов
Отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов отметил, что российский турист любит Крым и будет ехать на полуостров, но в самом регионе необходимо постоянно работать над повышением качества обслуживания.Ранее Сергей Аксенов сообщил, что турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%.
Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55% – Аксенов

Отели Крыма на новогодние праздники уже забронированы на 55% – Аксенов

10:27 23.12.2025 (обновлено: 10:32 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"С точки зрения новогодних праздников сейчас бронирование составляет уже 55%, на рождественские – под 40%. В некоторых крупных отелях, которые имеют в том числе определенную инфраструктуру для зимнего отдыха, то есть бассейны, реабилитацию, релаксацию, – до 100% доходит бронирование", - сказал руководитель региона.
Аксенов отметил, что российский турист любит Крым и будет ехать на полуостров, но в самом регионе необходимо постоянно работать над повышением качества обслуживания.
Ранее Сергей Аксенов сообщил, что турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%.
Лента новостейМолния