Взрывной рост: Крым стал первым в стране по популярности у туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Сразу восемь курортов Крыма возглавили рейтинг туристических направлений года со взрывным ростом популярности в 2025 году. Об этом сообщается на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость ночевки в Мысовом, по данным ресурса, составляет 5689 рублей, в Морском – 4479 рублей, в Саках – 3283 рубля.Далее следуют Севастополь, со средним чеком за номер 4095 рублей, Евпатория – 3943, Оленевка – 4307 и крымские поселки Межводное и Черноморское – 3944 и 3669 рублей соответственно.Кроме того, в рейтинг попали Оренбург, где в среднем ночь в отеле обойдется в 2491 рубль и Приморско-Ахтарск, Краснодарского края – 3433 рубля.Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отеляхКрым победил в пяти номинациях престижной туристической премииТуристы выбирают новогодний Крым – цены и направления
