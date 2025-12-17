https://crimea.ria.ru/20251217/rossiyane-vybirayut-krym-dlya-korotkikh-poezdok-v-dekabre--tseny-v-otelyakh-1151712000.html

Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отелях

Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отелях - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отелях

Симферополь и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневного отдыха в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T06:38

2025-12-17T06:38

2025-12-17T06:38

крым

феодосия

симферополь

новости крыма

отдых в крыму

туризм в крыму

внутренний туризм

рейтинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145221460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f8c68d0bcc1c30d836cc7cbc3032fdd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Симферополь и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневного отдыха в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте оказалась Казань, на втором – Краснодар, а на третьем – Нижний Новгород", – выяснили аналитики сервиса.Ночевка в Казани обойдется в среднем в 5927 рублей, в Краснодаре – 3884 рубля, в Нижнем Новгороде – 6097 рублей. Далее следуют Архыз со средним чеком в 9880 и Зеленогорск Калининградской области – 7170 рублей.Симферополь занял шестую строчку рейтинга, а Феодосия – десятую, со средними ценами на размещение в отелях 4001 и 5965 рублей соответственно.Также в десятке топовых направлений – Домбай – 12867, Майком – 6656 и адыгейский курорт Каменномостский – 8258 рублей.Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отмечается, что Крым стабильно входит в топ-5 самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах, занимая около 5% от общего объема бронирований по России. При этом в топе спроса – Ялта и ялтинские поселки Кореиз, Гаспра, Форос и Гурзуф. Также в рейтинг самых популярных курортов крымского полуострова на новогодние каникулы традиционно входят Алушта, Евпатория, Севастополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь начали украшать к Новому годуНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераРоссияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях

крым

феодосия

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, симферополь, новости крыма, отдых в крыму, туризм в крыму, внутренний туризм, рейтинг