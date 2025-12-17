Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Симферополь и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневного отдыха в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте оказалась Казань, на втором – Краснодар, а на третьем – Нижний Новгород", – выяснили аналитики сервиса.Ночевка в Казани обойдется в среднем в 5927 рублей, в Краснодаре – 3884 рубля, в Нижнем Новгороде – 6097 рублей. Далее следуют Архыз со средним чеком в 9880 и Зеленогорск Калининградской области – 7170 рублей.Симферополь занял шестую строчку рейтинга, а Феодосия – десятую, со средними ценами на размещение в отелях 4001 и 5965 рублей соответственно.Также в десятке топовых направлений – Домбай – 12867, Майком – 6656 и адыгейский курорт Каменномостский – 8258 рублей.Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отмечается, что Крым стабильно входит в топ-5 самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах, занимая около 5% от общего объема бронирований по России. При этом в топе спроса – Ялта и ялтинские поселки Кореиз, Гаспра, Форос и Гурзуф. Также в рейтинг самых популярных курортов крымского полуострова на новогодние каникулы традиционно входят Алушта, Евпатория, Севастополь.
Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отелях

Симферополь и Феодосия вошли топ-10 направлений для трехдневного отдыха в декабре

06:38 17.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации ФеодосииВид на Феодосию
Вид на Феодосию
© Telegram-канал главы администрации Феодосии
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Симферополь и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневного отдыха в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Казань, на втором – Краснодар, а на третьем – Нижний Новгород", – выяснили аналитики сервиса.
Ночевка в Казани обойдется в среднем в 5927 рублей, в Краснодаре – 3884 рубля, в Нижнем Новгороде – 6097 рублей. Далее следуют Архыз со средним чеком в 9880 и Зеленогорск Калининградской области – 7170 рублей.
Симферополь занял шестую строчку рейтинга, а Феодосия – десятую, со средними ценами на размещение в отелях 4001 и 5965 рублей соответственно.
Также в десятке топовых направлений – Домбай – 12867, Майком – 6656 и адыгейский курорт Каменномостский – 8258 рублей.
Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что Крым стабильно входит в топ-5 самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах, занимая около 5% от общего объема бронирований по России. При этом в топе спроса – Ялта и ялтинские поселки Кореиз, Гаспра, Форос и Гурзуф. Также в рейтинг самых популярных курортов крымского полуострова на новогодние каникулы традиционно входят Алушта, Евпатория, Севастополь.
