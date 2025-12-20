https://crimea.ria.ru/20251220/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-posle-udarov-po-odesse-1151847218.html

Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе

Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе - РИА Новости Крым, 20.12.2025

Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе

20.12.2025
Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны, пишут украинские СМИ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны, пишут украинские СМИ.В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Без электроснабжения остались более 37 тысяч абонентов Одессе и пригороде. Также обесточен Николаев.В Минобороны России в субботу сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским объектам энергетики, а также транспортной инфраструктуре на Украине.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

