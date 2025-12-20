Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251220/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-posle-udarov-po-odesse-1151847218.html
Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе
Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе
Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны, пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T18:10
2025-12-20T18:10
владимир зеленский
александр сырский
новости
украина
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151847341_0:159:911:671_1920x0_80_0_0_c58d5243186bb85f3cf056ed000f8997.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны, пишут украинские СМИ.В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Без электроснабжения остались более 37 тысяч абонентов Одессе и пригороде. Также обесточен Николаев.В Минобороны России в субботу сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским объектам энергетики, а также транспортной инфраструктуре на Украине.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251220/mirnogo-soglasheniya-po-ukraine-mozhet-ne-byt--zelenskiy-1151846810.html
украина
одесса
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151847341_0:127:799:726_1920x0_80_0_0_1b0060e0e8f972f4898f0c0e5c309fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, александр сырский, новости, украина, одесса
Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе

Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу ПВО

18:10 20.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский и Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны, пишут украинские СМИ.

"Разбираемся с ответственными за ПВО, почему в Одесской области так много проблем. Это диалог между мной и (главкомом ВСУ Александром) Сырским", – цитирует главу киевского режима РИА Новости.

В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Без электроснабжения остались более 37 тысяч абонентов Одессе и пригороде. Также обесточен Николаев.
В Минобороны России в субботу сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским объектам энергетики, а также транспортной инфраструктуре на Украине.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Владимир Зеленский
17:10
Мирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский
 
Владимир ЗеленскийАлександр СырскийНовостиУкраинаОдесса
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Как уменьшить стресс у ребенка перед экзаменами – советы психолога
18:47В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку
18:31В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы
18:10Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе
17:47В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды
17:43Трамп как явление: Европа и Зеленский ищут шанс сорвать мирные переговоры
17:10Мирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский
16:43Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы
16:16Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек
15:44Товарооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – Лавров
15:16Урожай капусты в Крыму бьет рекорды
14:54Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море
14:37Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин
14:21Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
14:16На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады
13:53Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли
13:32Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар
13:11Новости СВО: потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков
13:05Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
12:39На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
Лента новостейМолния