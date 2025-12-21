https://crimea.ria.ru/20251221/nalogoplatelschiki-kryma--samye-otvetstvennye-v-rossii-1151780052.html

Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России

21.12.2025

Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России

За 2025 год жители Республики Крым уплатили 3,3 млрд рублей имущественных налогов, став самыми добропорядочными налогоплательщиками страны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. За 2025 год жители Республики Крым уплатили 3,3 млрд рублей имущественных налогов, став самыми добропорядочными налогоплательщиками страны. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ФНС по региону.В ведомстве добавили, что свои обязательства исполнили 96% налогоплательщиков, тем самым обеспечив поступления в сумме более 3,1 млрд рублей, что на 700 млн рублей больше прошлого года.Ранее сообщалось, что за 10 месяцев налоговая инспекция Республики Крым направила11,5 тысяч заявлений на сумму более 450 млн рублей о взыскании долгов с жителей республики через суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспортДень открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налоговС 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС

