Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России
Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России
За 2025 год жители Республики Крым уплатили 3,3 млрд рублей имущественных налогов, став самыми добропорядочными налогоплательщиками страны. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T07:10
2025-12-21T07:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. За 2025 год жители Республики Крым уплатили 3,3 млрд рублей имущественных налогов, став самыми добропорядочными налогоплательщиками страны. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ФНС по региону.В ведомстве добавили, что свои обязательства исполнили 96% налогоплательщиков, тем самым обеспечив поступления в сумме более 3,1 млрд рублей, что на 700 млн рублей больше прошлого года.Ранее сообщалось, что за 10 месяцев налоговая инспекция Республики Крым направила11,5 тысяч заявлений на сумму более 450 млн рублей о взыскании долгов с жителей республики через суд.
Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России

Жители Крыма стали самыми добропорядочными налогоплательщиками России

07:10 21.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрием посетителей по различным вопросам налогообложения с физических лиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. За 2025 год жители Республики Крым уплатили 3,3 млрд рублей имущественных налогов, став самыми добропорядочными налогоплательщиками страны. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ФНС по региону.
"Налоговыми органами Республики Крым исчислено имущественных налогов на сумму 3,3 млрд рублей (более 1,3 млрд рублей налога на имущество, порядка 1,2 млрд рублей транспортного налога, 700 млн рублей земельного налога). Как показывает статистика, налогоплательщики Крыма – одни из самых добропорядочных в стране", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что свои обязательства исполнили 96% налогоплательщиков, тем самым обеспечив поступления в сумме более 3,1 млрд рублей, что на 700 млн рублей больше прошлого года.
Ранее сообщалось, что за 10 месяцев налоговая инспекция Республики Крым направила11,5 тысяч заявлений на сумму более 450 млн рублей о взыскании долгов с жителей республики через суд.
