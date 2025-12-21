Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков
12:43 21.12.2025 (обновлено: 12:49 21.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщает в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах", – проинформировали в МО РФ.
Накануне в одесском порту Южный прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Без электроснабжения остались более 37 тысяч абонентов в Одессе и пригороде. Также был обесточен Николаев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.