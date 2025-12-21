Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251221/udary-po-ukraine-vs-rf-byut-po-energetike-i-logistike-kievskikh-boevikov-1151858483.html
Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков
Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков
Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры,... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T12:43
2025-12-21T12:49
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
ракетные войска
артиллерия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126783304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88eead02e56146d0a1dc45b0273b74c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщает в воскресенье Министерство обороны РФ.Накануне в одесском порту Южный прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Без электроснабжения остались более 37 тысяч абонентов в Одессе и пригороде. Также был обесточен Николаев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126783304_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_bae56a019cb1c8e0397bc69e241a9754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, авиация, ракетные войска, артиллерия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков

Ударами по Украине ВС РФ поражают энергетику и логистику вооруженных формирований Киева

12:43 21.12.2025 (обновлено: 12:49 21.12.2025)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщает в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах", – проинформировали в МО РФ.
Накануне в одесском порту Южный прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Без электроснабжения остались более 37 тысяч абонентов в Одессе и пригороде. Также был обесточен Николаев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииАвиацияРакетные войскаАртиллерияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Крымский мост сейчас: начала расти очередь при въезде на полуостров
14:48Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залах
14:16Без поблажек – в Крыму за срубленную в лесу елку можно получить срок
13:48Оберегают людей и природу: итоги работы "КРЫМ-СПАС" в 2025 году
13:23Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах
12:43Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков
12:16ВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года
11:47Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США
11:32Пропавших в Самарской области детей нашли
11:02Мощная магнитная буря снова ударит по Земле
10:24В Севастополе каждый час будут слышны неоднократные взрывы
10:10Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
09:48Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению
09:22В Бахчисарайском районе Крыма покалечили сосны ради выгоды
08:52В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
08:09130 тысяч человек без света: в Калифорнии горит электроподстанция
07:52Морской транспорт в Севастополе остановился из-за тумана
07:36В Самарской области пропали четверо маленьких детей
07:10Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России
00:01Погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния