Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков

Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков

2025-12-21T12:43

2025-12-21T12:43

2025-12-21T12:49

новости сво

вооруженные силы россии

авиация

ракетные войска

артиллерия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщает в воскресенье Министерство обороны РФ.Накануне в одесском порту Южный прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Без электроснабжения остались более 37 тысяч абонентов в Одессе и пригороде. Также был обесточен Николаев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

