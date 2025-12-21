Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залах
В Крыму все еще можно найти доступные новогодние предложения – эксперт по туризму
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Несмотря на большое число новогодних бронирований в отелях Крыма, на полуострове все еще остаются средства размещения, которые предлагают отдых в Новый год по доступным ценам и с альтернативными праздничными гастрономическими предложениями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
"Спрос рождает предложение. Новый год – это высокий сезон для Крыма, поэтому цены растут, но в Крыму на сегодняшний день есть достаточно много предложений на разный кошелек", – рассказала спикер.
Хотя большинство предложений отелей и санаториев раскуплены заранее, сейчас, по словам эксперта, все еще можно найти номера от двух до пяти тысяч рублей в сутки. Речь о небольших частных мини-отелях или пансионатах – новогодние варианты в крупных престижных комплексах чаще всего недоступны уже с осени. При этом мест на новогодние банкет также практически не осталось, но многие средства размещения в этом году идут по другому пути.
"Некоторые ушли от программ в ресторанах и предлагают работу кухни не до 10 часов, а до двух часов ночи. Дело в том, что за последнее время очень сильно выросла себестоимость этого продукта: высокий чек у ведущих, музыканты, артисты, новогодняя атрибутика – стоимость достаточно высокая. Поэтому предлагают и вот такие пакеты. И это прекрасно, потому что у гостей есть право выбора", – констатирует директор ассоциации.
Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
