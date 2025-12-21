https://crimea.ria.ru/20251221/novyy-god-v-krymu-chto-s-mestami-v-otelyakh-i-banketnykh-zalakh-1151779944.html

Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залах

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Несмотря на большое число новогодних бронирований в отелях Крыма, на полуострове все еще остаются средства размещения, которые предлагают отдых в Новый год по доступным ценам и с альтернативными праздничными гастрономическими предложениями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.Хотя большинство предложений отелей и санаториев раскуплены заранее, сейчас, по словам эксперта, все еще можно найти номера от двух до пяти тысяч рублей в сутки. Речь о небольших частных мини-отелях или пансионатах – новогодние варианты в крупных престижных комплексах чаще всего недоступны уже с осени. При этом мест на новогодние банкет также практически не осталось, но многие средства размещения в этом году идут по другому пути.Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераКак в Крыму отдохнуть бесплатно в отеле на Новый год – лайфхакВзрывной рост: Крым стал первым в стране по популярности у туристов

