Рейтинг@Mail.ru
Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/sovetniki-glavy-ofisa-zelenskogo-podolyak-i-leschenko-uvoleny-1151876788.html
Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены
Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены
Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака в соответствии с законодательством лишились своих должностей после отставки... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T12:53
2025-12-22T13:47
владимир зеленский
андрей ермак
михаил подоляк
украина
коррупция
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124192948_0:0:1943:1094_1920x0_80_0_0_6b5981e50f64d539ce39eca101b30a94.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака в соответствии с законодательством лишились своих должностей после отставки последнего. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на канцелярию офиса."В связи с увольнением руководителя офиса… лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) руководителя офиса…, уволены с занимаемых должностей", - говорится в сообщении.Еще одним внештатным сотрудником Ермака числился бывший журналист Сергей Лещенко – фигурант ряда громких коррупционных скандалов. В частности, его подозревали в том, что он за средства от получения взяток приобрел себе квартиру в центре Киева площадью 200 квадратных метров.Зеленский уволил Ермака с поста главы своего офиса 28 ноября, после того как стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине.Также экс-глава офиса был отстранен от руководства украинской делегацией на переговорах по мирному урегулированию. Впоследствии Ермак заявил, что его "оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт". Однако до настоящего момента не поступало официального подтверждения того, что экс-глава офиса Зеленского действительно находится на передовой, несмотря на усиленные попытки ряда СМИ это выяснить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР На Украине украли сотни миллионов на ремонте дорог – НАБУ Кто займет место Ермака
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124192948_0:0:1943:1458_1920x0_80_0_0_57810668692c8146c58024e61e151c4e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, андрей ермак, михаил подоляк, украина, коррупция, новости, в мире
Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены

Подоляк и Лещенко лишились должностей в офисе Зеленского после отставки Ермака

12:53 22.12.2025 (обновлено: 13:47 22.12.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака в соответствии с законодательством лишились своих должностей после отставки последнего. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на канцелярию офиса.
"В связи с увольнением руководителя офиса… лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) руководителя офиса…, уволены с занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

Среди наиболее одиозных помощников и советников Ермака значился Михаил Подоляк, запомнившийся, в частности, данным в 2023 году обещанием "деоккупировать" Крым за 5-7 месяцев, зачистить все русское на полуострове, демонтировать Крымской мост, а также обещанием "сделать прямое включение с набережной Ялты" после захвата полуострова.

Еще одним внештатным сотрудником Ермака числился бывший журналист Сергей Лещенко – фигурант ряда громких коррупционных скандалов. В частности, его подозревали в том, что он за средства от получения взяток приобрел себе квартиру в центре Киева площадью 200 квадратных метров.
Зеленский уволил Ермака с поста главы своего офиса 28 ноября, после того как стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине.
Также экс-глава офиса был отстранен от руководства украинской делегацией на переговорах по мирному урегулированию. Впоследствии Ермак заявил, что его "оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт". Однако до настоящего момента не поступало официального подтверждения того, что экс-глава офиса Зеленского действительно находится на передовой, несмотря на усиленные попытки ряда СМИ это выяснить.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР
На Украине украли сотни миллионов на ремонте дорог – НАБУ
Кто займет место Ермака
 
Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакМихаил ПодолякУкраинаКоррупцияНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
13:30Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
13:27Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"
13:21Переговоры в Майями: в Киеве признают неизбежную потерю всего Донбасса
13:06В горах Крыма спасены восемь детей и более 100 взрослых
13:04Армия России освободила Вильчу в Харьковской области
12:53Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены
12:45Пожар на атакованном ВСУ танкере в порту Тамани потушили
12:25Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму
12:19Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму
12:10Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР
11:41Как Макрон обеспечил кредит ЕС Киеву без замороженных активов России
11:22В ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен
11:11В Севастополе подешевели яйца и курица
10:48Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики
10:37Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии
10:31Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма
09:57При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
09:5417-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева
09:41Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
Лента новостейМолния