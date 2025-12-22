https://crimea.ria.ru/20251222/sovetniki-glavy-ofisa-zelenskogo-podolyak-i-leschenko-uvoleny-1151876788.html
Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены
Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены
Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака в соответствии с законодательством лишились своих должностей после отставки... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T12:53
2025-12-22T12:53
2025-12-22T13:47
владимир зеленский
андрей ермак
михаил подоляк
украина
коррупция
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124192948_0:0:1943:1094_1920x0_80_0_0_6b5981e50f64d539ce39eca101b30a94.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака в соответствии с законодательством лишились своих должностей после отставки последнего. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на канцелярию офиса."В связи с увольнением руководителя офиса… лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) руководителя офиса…, уволены с занимаемых должностей", - говорится в сообщении.Еще одним внештатным сотрудником Ермака числился бывший журналист Сергей Лещенко – фигурант ряда громких коррупционных скандалов. В частности, его подозревали в том, что он за средства от получения взяток приобрел себе квартиру в центре Киева площадью 200 квадратных метров.Зеленский уволил Ермака с поста главы своего офиса 28 ноября, после того как стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине.Также экс-глава офиса был отстранен от руководства украинской делегацией на переговорах по мирному урегулированию. Впоследствии Ермак заявил, что его "оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт". Однако до настоящего момента не поступало официального подтверждения того, что экс-глава офиса Зеленского действительно находится на передовой, несмотря на усиленные попытки ряда СМИ это выяснить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР На Украине украли сотни миллионов на ремонте дорог – НАБУ Кто займет место Ермака
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124192948_0:0:1943:1458_1920x0_80_0_0_57810668692c8146c58024e61e151c4e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, андрей ермак, михаил подоляк, украина, коррупция, новости, в мире
Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены
Подоляк и Лещенко лишились должностей в офисе Зеленского после отставки Ермака
12:53 22.12.2025 (обновлено: 13:47 22.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака в соответствии с законодательством лишились своих должностей после отставки последнего. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на канцелярию офиса.
"В связи с увольнением руководителя офиса… лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) руководителя офиса…, уволены с занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
Среди наиболее одиозных помощников и советников Ермака значился Михаил Подоляк, запомнившийся, в частности, данным в 2023 году обещанием "деоккупировать" Крым за 5-7 месяцев, зачистить все русское на полуострове, демонтировать Крымской мост, а также обещанием "сделать прямое включение с набережной Ялты" после захвата полуострова.
Еще одним внештатным сотрудником Ермака числился бывший журналист Сергей Лещенко – фигурант ряда громких коррупционных скандалов. В частности, его подозревали в том, что он за средства от получения взяток приобрел себе квартиру в центре Киева площадью 200 квадратных метров.
Зеленский уволил Ермака с поста главы своего офиса 28 ноября, после того как стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски
у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине.
Также экс-глава офиса был отстранен от руководства украинской делегацией на переговорах по мирному урегулированию. Впоследствии Ермак заявил, что его "оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт
". Однако до настоящего момента не поступало официального подтверждения того, что экс-глава офиса Зеленского действительно находится на передовой, несмотря на усиленные попытки ряда СМИ это выяснить.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: