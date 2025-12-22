https://crimea.ria.ru/20251222/sovetniki-glavy-ofisa-zelenskogo-podolyak-i-leschenko-uvoleny-1151876788.html

Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены

Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены

Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака в соответствии с законодательством лишились своих должностей после отставки... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T12:53

2025-12-22T12:53

2025-12-22T13:47

владимир зеленский

андрей ермак

михаил подоляк

украина

коррупция

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124192948_0:0:1943:1094_1920x0_80_0_0_6b5981e50f64d539ce39eca101b30a94.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака в соответствии с законодательством лишились своих должностей после отставки последнего. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на канцелярию офиса."В связи с увольнением руководителя офиса… лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) руководителя офиса…, уволены с занимаемых должностей", - говорится в сообщении.Еще одним внештатным сотрудником Ермака числился бывший журналист Сергей Лещенко – фигурант ряда громких коррупционных скандалов. В частности, его подозревали в том, что он за средства от получения взяток приобрел себе квартиру в центре Киева площадью 200 квадратных метров.Зеленский уволил Ермака с поста главы своего офиса 28 ноября, после того как стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине.Также экс-глава офиса был отстранен от руководства украинской делегацией на переговорах по мирному урегулированию. Впоследствии Ермак заявил, что его "оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт". Однако до настоящего момента не поступало официального подтверждения того, что экс-глава офиса Зеленского действительно находится на передовой, несмотря на усиленные попытки ряда СМИ это выяснить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР На Украине украли сотни миллионов на ремонте дорог – НАБУ Кто займет место Ермака

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, андрей ермак, михаил подоляк, украина, коррупция, новости, в мире