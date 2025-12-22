Рейтинг@Mail.ru
Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР
Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР
Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу, многие представители элиты Украины уже вывезли семьи за рубеж и перевели РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T12:10
2025-12-22T12:10
служба внешней разведки (свр)
украина
новости
финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу, многие представители элиты Украины уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства европейских странах за содействием в получении там вида на жительство.Особенно наглядно такая тенденция проявляется в украинском дипкорпусе в западных странах, отметили в СВР."Свыше 90 процентов работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки. В силу профессиональной деятельности они хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского", - проинформировали в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
служба внешней разведки (свр), украина, новости, финансы
Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР

Функционеры киевского режима после его падения готовятся сбежать за границу – СВР

12:10 22.12.2025
 
© © Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© © Fotolia / chalabala
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу, многие представители элиты Украины уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"По поступающей в СВР информации, функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу. Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы", - говорится в сообщении.
По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства европейских странах за содействием в получении там вида на жительство.
Особенно наглядно такая тенденция проявляется в украинском дипкорпусе в западных странах, отметили в СВР.
"Свыше 90 процентов работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки. В силу профессиональной деятельности они хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского", - проинформировали в ведомстве.
