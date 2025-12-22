https://crimea.ria.ru/20251222/funktsionery-kievskogo-rezhima-gotovyatsya-bezhat-za-granitsu--svr-1151873774.html

Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР

2025-12-22T12:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу, многие представители элиты Украины уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства европейских странах за содействием в получении там вида на жительство.Особенно наглядно такая тенденция проявляется в украинском дипкорпусе в западных странах, отметили в СВР."Свыше 90 процентов работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки. В силу профессиональной деятельности они хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского", - проинформировали в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

