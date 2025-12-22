https://crimea.ria.ru/20251222/v-krymu-dali-srok-napavshim-na-chempiona-rossii-po-boksu-1151886460.html
В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Семерым жителям Феодосии вынесен обвинительный приговор за применение насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом сообщает СК Крыма и Севастополя.Следователи установили, что ранним утром 28 августа 2024 года 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ на набережной Феодосии заступились за прохожего, которого избивали неизвестные. После чего нападавшие также нанесли телесные повреждения спортсмену и его товарищу.Отмечается, что для установления обстоятельств и участников конфликта была создана следственная группа из наиболее опытных следователей.Семерых мужчин приговорили к лишению свободы сроком от 1,5 до 3 лет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, имущество преступников будет конфисковано. Сейчас на него наложен арест.Уголовные дела в отношении еще двоих обвиняемых выделены в отдельное производство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено делоПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеТренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Семерым жителям Феодосии вынесен обвинительный приговор за применение насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом сообщает СК Крыма и Севастополя.
"Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора семерым жителям Феодосии. Они признаны виновными в применении насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что ранним утром 28 августа 2024 года 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ на набережной Феодосии заступились за прохожего, которого избивали неизвестные. После чего нападавшие также нанесли телесные повреждения спортсмену и его товарищу.
Отмечается, что для установления обстоятельств и участников конфликта была создана следственная группа из наиболее опытных следователей.
"Во взаимодействии с коллегами из республиканских управлений ФСБ и МВД девять участников массовой драки были задержаны", - рассказали в пресс-службе.
Семерых мужчин приговорили к лишению свободы сроком от 1,5 до 3 лет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, имущество преступников будет конфисковано. Сейчас на него наложен арест.
Уголовные дела в отношении еще двоих обвиняемых выделены в отдельное производство.
