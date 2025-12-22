https://crimea.ria.ru/20251222/v-krymu-dali-srok-napavshim-na-chempiona-rossii-po-boksu-1151886460.html

В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксу

Семерым жителям Феодосии вынесен обвинительный приговор за применение насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом сообщает СК Крыма и...

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Семерым жителям Феодосии вынесен обвинительный приговор за применение насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом сообщает СК Крыма и Севастополя.Следователи установили, что ранним утром 28 августа 2024 года 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ на набережной Феодосии заступились за прохожего, которого избивали неизвестные. После чего нападавшие также нанесли телесные повреждения спортсмену и его товарищу.Отмечается, что для установления обстоятельств и участников конфликта была создана следственная группа из наиболее опытных следователей.Семерых мужчин приговорили к лишению свободы сроком от 1,5 до 3 лет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, имущество преступников будет конфисковано. Сейчас на него наложен арест.Уголовные дела в отношении еще двоих обвиняемых выделены в отдельное производство.

