https://crimea.ria.ru/20240803/chempiona-rossii-po-boksu-izbili-v-feodosii---vozbuzhdeno-delo-1139334303.html

Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено дело

Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено дело

Чемпион России по боксу и его товарищ получили травмы различной степени тяжести в массовой драке в Феодосии. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T12:10

2024-08-03T12:10

2024-08-03T12:28

гсу ск россии по крыму и севастополю

крым

феодосия

владимир терентьев

происшествия

новости крыма

уголовный кодекс

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Чемпион России по боксу и его товарищ получили травмы различной степени тяжести в массовой драке в Феодосии. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое участников. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, информация о конфликте группы лиц в Феодосии, в результате которого молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести, была выявлена во время мониторинга соцсетей.В прокуратуре Крыма поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту. Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Драка на пляже в Алуште: полиция начала проверкуВ Севастополе мужчина устроил драку в троллейбусе из-за гимна РоссииМассовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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