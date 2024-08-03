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Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено дело
Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено дело
Чемпион России по боксу и его товарищ получили травмы различной степени тяжести в массовой драке в Феодосии. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T12:10
2024-08-03T12:10
2024-08-03T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Чемпион России по боксу и его товарищ получили травмы различной степени тяжести в массовой драке в Феодосии. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое участников. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, информация о конфликте группы лиц в Феодосии, в результате которого молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести, была выявлена во время мониторинга соцсетей.В прокуратуре Крыма поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту. Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Драка на пляже в Алуште: полиция начала проверкуВ Севастополе мужчина устроил драку в троллейбусе из-за гимна РоссииМассовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре
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гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, феодосия, владимир терентьев, происшествия, новости крыма, уголовный кодекс, прокуратура республики крым
Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено дело
Следком возбудил дело после избиения в массовой драке чемпиона России по боксу в Феодосии
12:10 03.08.2024 (обновлено: 12:28 03.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Чемпион России по боксу и его товарищ получили травмы различной степени тяжести в массовой драке в Феодосии. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое участников. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, информация о конфликте группы лиц в Феодосии, в результате которого молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести, была выявлена во время мониторинга соцсетей.
"Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по городу Феодосии Евгению Овчаренко выйти с ходатайством перед надзирающим прокурором о передаче уголовного дела, возбужденного органами дознания по ст. 213 УК РФ, в органы СК с целью всестороннего расследования, дачи оценки действиям двум задержанным местным жителям и иным участникам конфликта", - сказано в сообщении.
В прокуратуре Крыма поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту. Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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