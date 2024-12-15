https://crimea.ria.ru/20241215/kak-vybrat-bezopasnuyu-rybu-na-novyy-god--1142490376.html
Как выбрать безопасную рыбу на Новый год
Как выбрать безопасную рыбу на Новый год - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Как выбрать безопасную рыбу на Новый год
Выбирая рыбу к новогоднему столу, следует отказаться от покупок на стихийных рынках, а также проверять сопроводительные ветеринарные документы и маркировку у... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T07:04
2024-12-15T07:04
2024-12-15T07:04
радио "спутник в крыму"
рыба
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здоровое питание
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Выбирая рыбу к новогоднему столу, следует отказаться от покупок на стихийных рынках, а также проверять сопроводительные ветеринарные документы и маркировку у фасованной продукции. Такие советы в эфире радио "Спутник в Крыму" дала директор филиала "Федерального центра охраны здоровья животных" в Республике Крым Светлана Шамбазова.По ее словам, вся рыбная продукция, которая поступает на прилавки супермаркетов и официальных рынков Крыма, проходит тщательную проверку, в том числе на наличие разного рода паразитов и солей тяжелых металлов."По ее результатам мы выдаем протокол исследований, который вносится в нашу информационную систему, и затем выдаются ветеринарные сопроводительные документы. Они помогают прослеживать любую продукцию, которая находится на прилавках", – сказала Шамбазова.Она подчеркнула, что ветеринарный сопроводительный документ должен быть у любой продукции животного происхождения, в том числе рыбной.Эксперт отметила, что нефасованная рыба подвергается не менее тщательной ветсанэкспертизе перед выкладкой на продажу. Что касается фасованной продукции, то главное для покупателей обращать внимание на маркировку, которая подтверждает проверку, а значит, качество и безопасность.Маркировка должна содержать всю необходимую информацию о товаре. Это, в частности, вид пищевой рыбной продукции (рыбный кулинарный полуфабрикат, рыбные консервы и пр.), вид разделки (филе, спинка, тушка), вид обработки, а также информация о составе продукции, наименование и место нахождения ее производства, перечислила Шамбазова.В случае, если продукция имитирует рыбную, это также должно быть указано на маркировке, добавила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документовЧто будет с ценами на рыбу из-за ужесточения проверок РоссельхознадзораКакие продукты для новогоднего стола чаще всего подделывают
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рыба, качество, товары и услуги, еда, совет эксперта, общество, торговые сети, здоровое питание, мнения, крым
Как выбрать безопасную рыбу на Новый год
При покупке рыбы надо проверять маркировку и ветеринарные документы – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым.
Выбирая рыбу к новогоднему столу, следует отказаться от покупок на стихийных рынках, а также проверять сопроводительные ветеринарные документы и маркировку у фасованной продукции. Такие советы в эфире радио "Спутник в Крыму"
дала директор филиала "Федерального центра охраны здоровья животных" в Республике Крым Светлана Шамбазова.
По ее словам, вся рыбная продукция, которая поступает на прилавки супермаркетов и официальных рынков Крыма, проходит тщательную проверку, в том числе на наличие разного рода паразитов и солей тяжелых металлов.
"По ее результатам мы выдаем протокол исследований, который вносится в нашу информационную систему, и затем выдаются ветеринарные сопроводительные документы. Они помогают прослеживать любую продукцию, которая находится на прилавках", – сказала Шамбазова.
Она подчеркнула, что ветеринарный сопроводительный документ должен быть у любой продукции животного происхождения, в том числе рыбной.
"Они выдаются сейчас в электронном формате, это как QR-код. Там вся информация. Если код не покажут, то есть право усомниться, что эта продукция качественная и неопасная", – заметила Шамбазова.
Эксперт отметила, что нефасованная рыба подвергается не менее тщательной ветсанэкспертизе перед выкладкой на продажу. Что касается фасованной продукции, то главное для покупателей обращать внимание на маркировку, которая подтверждает проверку, а значит, качество и безопасность.
Маркировка должна содержать всю необходимую информацию о товаре. Это, в частности, вид пищевой рыбной продукции (рыбный кулинарный полуфабрикат, рыбные консервы и пр.), вид разделки (филе, спинка, тушка), вид обработки, а также информация о составе продукции, наименование и место нахождения ее производства, перечислила Шамбазова.
В случае, если продукция имитирует рыбную, это также должно быть указано на маркировке, добавила она.
"Все эти маркеры мы не увидим на стихийной торговле. Поэтому в преддверии новогодних праздников я хочу обратить внимание всех покупателей, что "в подворотнях" покупать ту же красную икру, дорогостоящую рыбу, рыбу для салатов нельзя. Необходимо приобретать это в установленных местах во избежание токсикоинфекций, отравлений и так далее", – предупредила эксперт.
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