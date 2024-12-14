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Какие продукты для новогоднего стола чаще всего подделывают - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Какие продукты для новогоднего стола чаще всего подделывают
Какие продукты для новогоднего стола чаще всего подделывают - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Какие продукты для новогоднего стола чаще всего подделывают
Перед Новым годом в продаже появляется много подделок икры, рыбных консервов, молочных продуктов, меда и вина. Как отличить качественные товары от фальсификата, РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T07:04
2024-12-14T07:04
радио "спутник в крыму"
роскачество
продукты
морепродукты
красная икра
рыба
сливочное масло
совет эксперта
наталья завьялова
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Перед Новым годом в продаже появляется много подделок икры, рыбных консервов, молочных продуктов, меда и вина. Как отличить качественные товары от фальсификата, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.Красная икраИкра-фальсификат может быть имитированной или структурированной, отмечает эксперт."В имитированной икре вместо настоящих икринок делают желейные шарики из желатина, каррагинана и альгината – красных и бурых водорослей", – сказала Завьялова.Отличить такой продукт от настоящего можно по "икринкам"."Когда вы икринку раскусываете, то настоящая "взрывается" – у имитированной икры желейные шарики такой способностью не обладают: внутри них нет жидкой сердцевинки", – сказала Завьялова.Также определить поддельную икру можно, поместив ложку продукта в стакан с горячей водой, добавила она.Этот способ поможет распознать и другой вид фальсификата – так называемую структурированную красную икру, у которой, в отличие от имитации, жидкое содержимое внутри икринок присутствует."Для него используется сок настоящей икры. На вкус и аромат такой продукт может быть очень похож на натуральную икру. Но от красителей никто не отказывается, и такая икра тоже раствор окрасит", – сказала Завьялова.Она рекомендует при выборе красной икры обращать внимание на ее состав.Также важно оценить, в каких условиях хранится продукт. По словам Завьяловой, красная икра должна находиться в строго отведенных холодильниках при очень низкой температуре.Эксперт подчеркнула, что с мая 2024 года в России задействован комплекс мер для борьбы с фальсификатом, и, в частности, введена маркировка красной икры, которая стала обязательной. Уникальный код наносится на товар и сканируется на каждом этапе, от производства до продажи, поэтому подделка не может попасть на прилавки лицензированных торговых точек.Рыбные консервыЕсли определить подмену в случае с треской можно самостоятельно – печени свойственна зернистая структура, а у молок она очень однородная, – то отличить виды рыб в консервах человеку, который с ними не сталкивался, будет сложно, сказала Завьялова.Она подчеркнула, что при покупке консервов важно обращать внимание и на состояние банки и останавливать выбор только на таких, которые не выглядят вздутыми.Молочные продуктыФальсификация сливочного масла, как и сыров, и сметаны сводится к тому, что недобросовестный производитель, желая сэкономить на изготовлении продукта, положит в него не молочный жир, а пальмовое масло, сказала Завьялова."И вряд ли он нам честно расскажет об этом на этикетке. Если в продукте содержатся растительные жиры, конечно, он имеет право существовать. Но сливочным маслом его уже называть нельзя", – отметила эксперт.Есть производители, которые предлагают продукт как сливочное масло, оформляя этикетку так, что невнимательный покупатель может выбрать суррогат, заметила она. Кроме того, на масле, изготовленном по классической технологии, с жирностью от 72% и выше, должен быть указан ГОСТ 32261, подчеркнута эксперт.На то, что это настоящий молочный продукт, будет указывать также надпись: "БЗМЖ", что означает "без заменителя молочного жира". В магазинах продукты, в составе которых есть растительный жир, должны лежать на отдельной немолочной полке, отметила Завьялова.Распознать подделку можно по вкусу. Также эксперт рекомендует пользоваться рейтингами производителей от Роскачества на портале ведомства.МедСегодня производители уже не могут изготавливать мед по собственным техническим условиям, чтобы он противоречил действующим нормативным документам – продукт должен соответствовать ГОСТу, сказала эксперт.Однако на полках магазинов все еще остается продукция, которая изготовлена до принятия поправок в законодательство."И состав таких продуктов может ничего не говорить покупателю. Там может быть написано "Мед натуральный". Но правду покажут только лабораторные анализы", – отметила Завьялова.Тем не менее, несколько способов отличить аналоги от натурального продукта все-таки есть. Например, если мед не засахаренный, надо наклонить баночку и посмотреть, как он стекает на тарелку.Кроме того, и запах, и вкус натурального меда не должны иметь ноток карамели. "Если же вы чувствуете привкус жженого сахара, это значит, что продукт подвергался нагреванию и его распускали (нагревали – ред.)", - подчеркнула эксперт.Игристое виноИногда в период предновогодних продаж производители упаковывают игристое вино в подарочную коробку, и сразу непонятно, шампанское внутри или другой продукт, отметила Завьялова."И как раз, когда очень красивая коробка, в ней может скрываться не игристое вино, а его имитация. Возможно, даже не из винограда. Например, сидр. Поэтому очень важно обращать внимание на состав, указанный на контрэтикетке", – сказала она.Действующее российское законодательство не обязывает крупно писать на пиве, сидре и прочих напитках на содовой основе, что эта продукция не является вином. Поэтому они могут быть выставлены на одних полках с винами, пояснила эксперт.При этом некоторые производители честно указывают на ценнике, что перед вами не игристое вино и вообще не продукт из винограда, а другие маскируют дешевый содовый продукт за красивыми фразами про итальянский стиль, предупредила она."И если вы не хотите заплатить за такую имитацию сумму, которая сопоставима со стоимостью качественного российского игристого, пусть даже без подарочной упаковки, то внимательно изучайте маркировку", – заключила эксперт.Завьялова призвала покупателей сообщать в контрольно-надзорные органы, в частности в Роспотребнадзор, в случае обнаружения подделки продуктов, которые реализуются в торговых сетях, в магазинах и на рынках. А также писать претензии в книгу жалоб в таких точках сбыта товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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роскачество, продукты, морепродукты, красная икра, рыба, сливочное масло, совет эксперта, наталья завьялова , общество, торговые сети, торговля
Какие продукты для новогоднего стола чаще всего подделывают

В Роскачестве назвали пять категорий продуктов для новогоднего стола с риском фальсификата

07:04 14.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Перед Новым годом в продаже появляется много подделок икры, рыбных консервов, молочных продуктов, меда и вина. Как отличить качественные товары от фальсификата, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Красная икра

Икра-фальсификат может быть имитированной или структурированной, отмечает эксперт.
"В имитированной икре вместо настоящих икринок делают желейные шарики из желатина, каррагинана и альгината – красных и бурых водорослей", – сказала Завьялова.
Отличить такой продукт от настоящего можно по "икринкам".
"Когда вы икринку раскусываете, то настоящая "взрывается" – у имитированной икры желейные шарики такой способностью не обладают: внутри них нет жидкой сердцевинки", – сказала Завьялова.
Также определить поддельную икру можно, поместив ложку продукта в стакан с горячей водой, добавила она.
"Именно с горячей – не кипятком, и чуть помешать. И поскольку в имитированной икре чаще всего используется краситель, раствор окрасится в красный или рыжеватый оттенок. А настоящая икра – это белок, то же самое, что яйца, например. И он просто свернется в горячей воде, а раствор будет мутновато-белым", – пояснила эксперт.
Этот способ поможет распознать и другой вид фальсификата – так называемую структурированную красную икру, у которой, в отличие от имитации, жидкое содержимое внутри икринок присутствует.
"Для него используется сок настоящей икры. На вкус и аромат такой продукт может быть очень похож на натуральную икру. Но от красителей никто не отказывается, и такая икра тоже раствор окрасит", – сказала Завьялова.
Она рекомендует при выборе красной икры обращать внимание на ее состав.
"Если на этикетке соль и, возможно, еще какой-то консервант, например, бензонат натрия, то это допустимо. Но чем длиннее состав, тем подозрительнее", – сказала она.
Также важно оценить, в каких условиях хранится продукт. По словам Завьяловой, красная икра должна находиться в строго отведенных холодильниках при очень низкой температуре.
Эксперт подчеркнула, что с мая 2024 года в России задействован комплекс мер для борьбы с фальсификатом, и, в частности, введена маркировка красной икры, которая стала обязательной. Уникальный код наносится на товар и сканируется на каждом этапе, от производства до продажи, поэтому подделка не может попасть на прилавки лицензированных торговых точек.
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Рыбные консервы

"Вместо более дорогой сайры в консервы кладут сардины, иваси или сельдь. В шпротах вместо балтийской кильки черноморско-каспийская тюлька или салака. А печень трески заменяют молоками", – перечислила самые распространенные попытки обмана потребителя Завьялова.
Если определить подмену в случае с треской можно самостоятельно – печени свойственна зернистая структура, а у молок она очень однородная, – то отличить виды рыб в консервах человеку, который с ними не сталкивался, будет сложно, сказала Завьялова.
Она подчеркнула, что при покупке консервов важно обращать внимание и на состояние банки и останавливать выбор только на таких, которые не выглядят вздутыми.
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Молочные продукты

Фальсификация сливочного масла, как и сыров, и сметаны сводится к тому, что недобросовестный производитель, желая сэкономить на изготовлении продукта, положит в него не молочный жир, а пальмовое масло, сказала Завьялова.
"И вряд ли он нам честно расскажет об этом на этикетке. Если в продукте содержатся растительные жиры, конечно, он имеет право существовать. Но сливочным маслом его уже называть нельзя", – отметила эксперт.
Есть производители, которые предлагают продукт как сливочное масло, оформляя этикетку так, что невнимательный покупатель может выбрать суррогат, заметила она. Кроме того, на масле, изготовленном по классической технологии, с жирностью от 72% и выше, должен быть указан ГОСТ 32261, подчеркнута эксперт.
На то, что это настоящий молочный продукт, будет указывать также надпись: "БЗМЖ", что означает "без заменителя молочного жира". В магазинах продукты, в составе которых есть растительный жир, должны лежать на отдельной немолочной полке, отметила Завьялова.
Распознать подделку можно по вкусу. Также эксперт рекомендует пользоваться рейтингами производителей от Роскачества на портале ведомства.

Мед

Сегодня производители уже не могут изготавливать мед по собственным техническим условиям, чтобы он противоречил действующим нормативным документам – продукт должен соответствовать ГОСТу, сказала эксперт.
Однако на полках магазинов все еще остается продукция, которая изготовлена до принятия поправок в законодательство.
"И состав таких продуктов может ничего не говорить покупателю. Там может быть написано "Мед натуральный". Но правду покажут только лабораторные анализы", – отметила Завьялова.
Тем не менее, несколько способов отличить аналоги от натурального продукта все-таки есть. Например, если мед не засахаренный, надо наклонить баночку и посмотреть, как он стекает на тарелку.
"Он должен стекать, образовывая горку, а не сразу растекаться. В противном случае это может говорить о разбавлении", – сказала Завьявлова.
Кроме того, и запах, и вкус натурального меда не должны иметь ноток карамели. "Если же вы чувствуете привкус жженого сахара, это значит, что продукт подвергался нагреванию и его распускали (нагревали – ред.)", - подчеркнула эксперт.
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Игристое вино

Иногда в период предновогодних продаж производители упаковывают игристое вино в подарочную коробку, и сразу непонятно, шампанское внутри или другой продукт, отметила Завьялова.
"И как раз, когда очень красивая коробка, в ней может скрываться не игристое вино, а его имитация. Возможно, даже не из винограда. Например, сидр. Поэтому очень важно обращать внимание на состав, указанный на контрэтикетке", – сказала она.
Действующее российское законодательство не обязывает крупно писать на пиве, сидре и прочих напитках на содовой основе, что эта продукция не является вином. Поэтому они могут быть выставлены на одних полках с винами, пояснила эксперт.
При этом некоторые производители честно указывают на ценнике, что перед вами не игристое вино и вообще не продукт из винограда, а другие маскируют дешевый содовый продукт за красивыми фразами про итальянский стиль, предупредила она.
"И если вы не хотите заплатить за такую имитацию сумму, которая сопоставима со стоимостью качественного российского игристого, пусть даже без подарочной упаковки, то внимательно изучайте маркировку", – заключила эксперт.
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Завьялова призвала покупателей сообщать в контрольно-надзорные органы, в частности в Роспотребнадзор, в случае обнаружения подделки продуктов, которые реализуются в торговых сетях, в магазинах и на рынках. А также писать претензии в книгу жалоб в таких точках сбыта товаров.
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Радио "Спутник в Крыму"РоскачествоПродуктыМорепродуктыКрасная икраРыбаСливочное маслоСовет экспертаНаталья ЗавьяловаОбществоТорговые сетиТорговля
 
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