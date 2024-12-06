https://crimea.ria.ru/20241206/fas-proveryaet-proizvoditeley-slivochnogo-masla-1142426457.html
ФАС проверяет производителей сливочного масла
ФАС проверяет производителей сливочного масла - РИА Новости Крым, 06.12.2024
ФАС проверяет производителей сливочного масла
Проверки производителей сливочного масла начала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T10:46
2024-12-06T10:46
2024-12-06T10:49
фас (федеральная антимонопольная служба)
россия
сливочное масло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Проверки производителей сливочного масла начала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ходе проверки будет установлено, как соблюдается запрет на антиконкурентные соглашения, которые в том числе могут привести к установлению или поддержанию цен.Сотрудники ведомства внепланово выехали на семь заводов, где производят молочную продукцию, в том числе сливочное масло, в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.Окончательные выводы ФАС России сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации, резюмировали в пресс-службе.Как ранее объяснил журналистам замгендиректора крупного молокоперерабатывающего предприятия Крыма Виктор Димитров, на рынке возник дефицит сливочного масла после объединения двух электронных систем контроля – "Меркурий" и "Честный знак", которые позволяют эффективно отсеивать фальсификат.По информации Банка России, в октябре сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты – масло, творог и молоко. Инфляция выросла с 7 до 8 процентов, основная причина – сокращение предложения некоторых товаров и рост издержек производителей и поставщиков.В конце октября Россия стала импортировать сливочное масло из Турции, только за первые два дня поставок в страну ввезли 20 тонн турецкого продукта.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокие цены на продукты в Крыму – что делают властиСамая дорогая красная икра в Крыму – эксперты назвали причины1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло
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фас (федеральная антимонопольная служба), россия, сливочное масло, цены и тарифы, новости, общество, торговые сети, торговля
ФАС проверяет производителей сливочного масла
ФАС организовала проверки производителей сливочного масла после жалоб на рост цен
10:46 06.12.2024 (обновлено: 10:49 06.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Проверки производителей сливочного масла начала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет установлено, как соблюдается запрет на антиконкурентные соглашения, которые в том числе могут привести к установлению или поддержанию цен.
Сотрудники ведомства внепланово выехали на семь заводов, где производят молочную продукцию, в том числе сливочное масло, в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.
Окончательные выводы ФАС России сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации, резюмировали в пресс-службе.
Как ранее объяснил
журналистам замгендиректора крупного молокоперерабатывающего предприятия Крыма Виктор Димитров, на рынке возник дефицит сливочного масла после объединения двух электронных систем контроля – "Меркурий" и "Честный знак", которые позволяют эффективно отсеивать фальсификат.
По информации Банка России, в октябре сильнее всего ускорился рост цен
на молочные продукты – масло, творог и молоко. Инфляция выросла с 7 до 8 процентов, основная причина – сокращение предложения некоторых товаров и рост издержек производителей и поставщиков.
В конце октября Россия стала импортировать
сливочное масло из Турции, только за первые два дня поставок в страну ввезли 20 тонн турецкого продукта.
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