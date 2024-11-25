https://crimea.ria.ru/20241125/samaya-dorogaya-krasnaya-ikra-v-krymu--eksperty-nazvali-prichiny-1142123389.html
Самая дорогая красная икра в Крыму – эксперты назвали причины
Самая дорогая красная икра в Крыму – эксперты назвали причины - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Самая дорогая красная икра в Крыму – эксперты назвали причины
Крым стал лидером среди регионов России с самой дорогой красной икрой. Свое мнение о причинах высокой цены на деликатес высказали эксперты в экономической... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T21:07
2024-11-25T21:07
2024-11-25T21:07
радио "спутник в крыму"
мнения
цены в крыму
красная икра
фас (федеральная антимонопольная служба)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Крым стал лидером среди регионов России с самой дорогой красной икрой. Свое мнение о причинах высокой цены на деликатес высказали эксперты в экономической программе Аллы Горевой "В условиях санкций. Гамбит по-русски" на радио "Спутник в Крыму".Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. В 25 регионах этот деликатес в прошлом месяце стоил выше среднероссийского значения. Самая дорогая икра оказалась в Крыму – в среднем 11 тысяч рублей. Дороже всего ее продавали в Ялте.По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, в этой ситуации необходимо включиться Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По его словам, недостаточный вылов лососевых пород рыб – это все сказки и не являются истинной причиной подорожания икры.По его мнению, пока ФАС не вмешалась, мы сталкивались с подорожанием различных продуктов: то гречки, то постного или сливочного масла.Она также подчеркнула, что лично для себя решила, что, чем покупать такую дорогую икру, лучше помочь нашим защитникам на фронте.Глава Рыбного союза РФ Александр Панин в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что есть три явных и одна скрытая причина роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию на рынке. Эта проблема, по его мнению, требует внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому годуВ Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменитьЦены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года
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мнения, цены в крыму, красная икра, фас (федеральная антимонопольная служба)
Самая дорогая красная икра в Крыму – эксперты назвали причины
Высокие цены на красную икру в Крыму связаны с логистикой и монополией продавцов – мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым.
Крым стал лидером среди регионов России с самой дорогой красной икрой. Свое мнение о причинах высокой цены на деликатес высказали эксперты в экономической программе Аллы Горевой "В условиях санкций. Гамбит по-русски" на радио "Спутник в Крыму"
.
Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. В 25 регионах этот деликатес в прошлом месяце стоил выше среднероссийского значения. Самая дорогая икра оказалась в Крыму
– в среднем 11 тысяч рублей. Дороже всего ее продавали в Ялте.
"Я думаю, что в Крыму это вопрос логистики. Действительно, инфляция – самый серьезный риск для экономики сейчас. Но я считаю, что Центробанк прав. Если бы он не "задрал" ставку, то инфляция превысила бы 30%", – заявил экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного света Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, в этой ситуации необходимо включиться Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По его словам, недостаточный вылов лососевых пород рыб – это все сказки и не являются истинной причиной подорожания икры.
"Это все монополистические действия продавцов, которые пользуются ситуацией для того, чтобы безудержно, вот таким беззастенчивым образом, вздувать цены при попустительстве Федеральной антимонопольной службы", – уверен Михаил Беляев.
По его мнению, пока ФАС не вмешалась, мы сталкивались с подорожанием различных продуктов: то гречки, то постного или сливочного масла.
"Самая главная причина – это уменьшение вылова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке", – ответила замначальника управления ценовой политики Минпрома Крыма Ирина Терещенко.
Она также подчеркнула, что лично для себя решила, что, чем покупать такую дорогую икру, лучше помочь нашим защитникам на фронте.
Глава Рыбного союза РФ Александр Панин в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил, что есть три явных и одна скрытая причина роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию на рынке. Эта проблема, по его мнению, требует внимания Федеральной антимонопольной службы
(ФАС).
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