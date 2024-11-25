https://crimea.ria.ru/20241125/samaya-dorogaya-krasnaya-ikra-v-krymu--eksperty-nazvali-prichiny-1142123389.html

Самая дорогая красная икра в Крыму – эксперты назвали причины

Самая дорогая красная икра в Крыму – эксперты назвали причины - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Самая дорогая красная икра в Крыму – эксперты назвали причины

Крым стал лидером среди регионов России с самой дорогой красной икрой. Свое мнение о причинах высокой цены на деликатес высказали эксперты в экономической... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T21:07

2024-11-25T21:07

2024-11-25T21:07

радио "спутник в крыму"

мнения

цены в крыму

красная икра

фас (федеральная антимонопольная служба)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Крым стал лидером среди регионов России с самой дорогой красной икрой. Свое мнение о причинах высокой цены на деликатес высказали эксперты в экономической программе Аллы Горевой "В условиях санкций. Гамбит по-русски" на радио "Спутник в Крыму".Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. В 25 регионах этот деликатес в прошлом месяце стоил выше среднероссийского значения. Самая дорогая икра оказалась в Крыму – в среднем 11 тысяч рублей. Дороже всего ее продавали в Ялте.По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, в этой ситуации необходимо включиться Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По его словам, недостаточный вылов лососевых пород рыб – это все сказки и не являются истинной причиной подорожания икры.По его мнению, пока ФАС не вмешалась, мы сталкивались с подорожанием различных продуктов: то гречки, то постного или сливочного масла.Она также подчеркнула, что лично для себя решила, что, чем покупать такую дорогую икру, лучше помочь нашим защитникам на фронте.Глава Рыбного союза РФ Александр Панин в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что есть три явных и одна скрытая причина роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию на рынке. Эта проблема, по его мнению, требует внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому годуВ Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменитьЦены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, цены в крыму, красная икра, фас (федеральная антимонопольная служба)