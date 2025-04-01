https://crimea.ria.ru/20250401/putin-sobral-sovbez-iz-za-dogovora-ob-otkaze-ot-udarov-po-energoobektam-1145364791.html

Путин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам

Путин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Путин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T15:38

2025-04-01T15:38

2025-04-01T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.На повестке встречи также находились дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. На эту тему Путин заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова.Совещание состоялось в Кремле в режиме видеоконференции.Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовАтаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФКиев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), министерство обороны рф, андрей белоусов, александр бортников, владимир путин (политик), совет безопасности россии , украина