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Путин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Путин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам
Путин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Путин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам
Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T15:38
2025-04-01T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.На повестке встречи также находились дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. На эту тему Путин заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова.Совещание состоялось в Кремле в режиме видеоконференции.Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовАтаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФКиев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом
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РИА Новости Крым
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96
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россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), министерство обороны рф, андрей белоусов, александр бортников, владимир путин (политик), совет безопасности россии , украина
Путин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам

Путин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам Украины и России

15:38 01.04.2025 (обновлено: 15:40 01.04.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

"Хочу задать вопрос Андрею Рэмовичу Белоусову по поводу того, как у нас исполняются договоренности между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам", - сказал глава государства на совещании.

На повестке встречи также находились дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. На эту тему Путин заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова.
Совещание состоялось в Кремле в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
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РоссияНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Министерство обороны РФАндрей БелоусовАлександр БортниковВладимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииУкраина
 
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