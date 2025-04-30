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В Крым приедут туристы на экскурсию о подпольщиках Симферополя - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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https://crimea.ria.ru/20250430/v-krym-priedut-turisty-na-ekskursiyu-o-podpolschikakh-simferopolya-1146084368.html
В Крым приедут туристы на экскурсию о подпольщиках Симферополя
В Крым приедут туристы на экскурсию о подпольщиках Симферополя - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Крым приедут туристы на экскурсию о подпольщиках Симферополя
Крымская команда экскурсоводов, которые разработали костюмированную экскурсию "Голос памяти. Симферополь в борьбе с фашизмом", стала победителем третьего сезона РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T07:22
2025-04-30T07:22
эксклюзивы риа новости крым
симферополь
история
память
экскурсии
80 лет победы
общество
крым в истории: секреты, факты, фото
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крымская команда экскурсоводов, которые разработали костюмированную экскурсию "Голос памяти. Симферополь в борьбе с фашизмом", стала победителем третьего сезона Международного конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы". Об этом РИА Новости Крым сообщила один из разработчиков маршрута экскурсовод Ольга Пивненко."Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы" – международный конкурс, направленный на создание условий для профессиональной, личностной и гражданской самореализации, расширение сообщества гидов-экскурсоводов, транслирующих достижения и ценности Российской Федерации, и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.Экскурсовод отметила, что костюмированных экскурсий, подобных тем, что придумали крымчане, на конкурсе не было."Мы рассказывали о наших героях, о тех, чьи имена носят симферопольские улицы, а также про военного фотокорреспондента Леонида Яблонского, мемориальная доска которому находится на здании Крымской республиканской научной медицинской библиотеки. Он прошел всю войну и его фотоработы есть в учебниках истории. Фото "большой тройки" в Ялте сделал он, а об этом мало кто знает", – напоминает экскурсовод.Экскурсионный контур продлится с 5 по 18 мая. В этот период все туристы от программы "Больше, чем путешествие", будут приезжать в Симферополь и приходить на экскурсию "Голос памяти. Симферополь в борьбе с фашизмом", добавила второй автор маршрута Марина Елисеева, отметив, что в день планируется от двух до четырех экскурсий.В рамках новой костюмированной экскурсии, которую разработали крымские экскурсоводы Ольга Пивненко, Марина Елисеева и Дмитрий Юхневич, рассказывается о симферопольских подпольщиках в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия проходит по центру крымской столицы и длится 1,5 часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмыГруппа "Сокол": кто предал крымских актеров-подпольщиковВ трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин
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РИА Новости Крым
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60
симферополь, история, память, экскурсии, 80 лет победы, общество, крым в истории: секреты, факты, фото
В Крым приедут туристы на экскурсию о подпольщиках Симферополя

Экскурсоводы из Крыма победили в Международном конкурсе с костюмированным маршрутом

07:22 30.04.2025
 
© Фото из личного архива О. ПивненкоЭкскурсоводы из Крыма победили в Международном конкурсе с костюмированным маршрутом
Экскурсоводы из Крыма победили в Международном конкурсе с костюмированным маршрутом
© Фото из личного архива О. Пивненко
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крымская команда экскурсоводов, которые разработали костюмированную экскурсию "Голос памяти. Симферополь в борьбе с фашизмом", стала победителем третьего сезона Международного конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы". Об этом РИА Новости Крым сообщила один из разработчиков маршрута экскурсовод Ольга Пивненко.
"Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы" международный конкурс, направленный на создание условий для профессиональной, личностной и гражданской самореализации, расширение сообщества гидов-экскурсоводов, транслирующих достижения и ценности Российской Федерации, и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

"Заявок на этот конкурс было около пяти тысяч, отобрали 400, из которых победителями стали чуть меньше 300. Речь именно об экскурсиях патриотической тематики, приуроченных к 80-летию Победы. И уже в майские праздники к нам в Симферополь на экскурсию будут присылать группы экскурсантов со всей страны", – рассказала Пивненко.

Экскурсовод отметила, что костюмированных экскурсий, подобных тем, что придумали крымчане, на конкурсе не было.
"Мы рассказывали о наших героях, о тех, чьи имена носят симферопольские улицы, а также про военного фотокорреспондента Леонида Яблонского, мемориальная доска которому находится на здании Крымской республиканской научной медицинской библиотеки. Он прошел всю войну и его фотоработы есть в учебниках истории. Фото "большой тройки" в Ялте сделал он, а об этом мало кто знает", – напоминает экскурсовод.
Экскурсионный контур продлится с 5 по 18 мая. В этот период все туристы от программы "Больше, чем путешествие", будут приезжать в Симферополь и приходить на экскурсию "Голос памяти. Симферополь в борьбе с фашизмом", добавила второй автор маршрута Марина Елисеева, отметив, что в день планируется от двух до четырех экскурсий.
В рамках новой костюмированной экскурсии, которую разработали крымские экскурсоводы Ольга Пивненко, Марина Елисеева и Дмитрий Юхневич, рассказывается о симферопольских подпольщиках в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия проходит по центру крымской столицы и длится 1,5 часа.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСимферопольИсторияПамятьЭкскурсии80 лет ПобедыОбществоКрым в истории: секреты, факты, фото
 
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