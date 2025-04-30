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В Крым приедут туристы на экскурсию о подпольщиках Симферополя

В Крым приедут туристы на экскурсию о подпольщиках Симферополя - РИА Новости Крым, 30.04.2025

В Крым приедут туристы на экскурсию о подпольщиках Симферополя

Крымская команда экскурсоводов, которые разработали костюмированную экскурсию "Голос памяти. Симферополь в борьбе с фашизмом", стала победителем третьего сезона РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T07:22

2025-04-30T07:22

2025-04-30T07:22

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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крымская команда экскурсоводов, которые разработали костюмированную экскурсию "Голос памяти. Симферополь в борьбе с фашизмом", стала победителем третьего сезона Международного конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы". Об этом РИА Новости Крым сообщила один из разработчиков маршрута экскурсовод Ольга Пивненко."Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы" – международный конкурс, направленный на создание условий для профессиональной, личностной и гражданской самореализации, расширение сообщества гидов-экскурсоводов, транслирующих достижения и ценности Российской Федерации, и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.Экскурсовод отметила, что костюмированных экскурсий, подобных тем, что придумали крымчане, на конкурсе не было."Мы рассказывали о наших героях, о тех, чьи имена носят симферопольские улицы, а также про военного фотокорреспондента Леонида Яблонского, мемориальная доска которому находится на здании Крымской республиканской научной медицинской библиотеки. Он прошел всю войну и его фотоработы есть в учебниках истории. Фото "большой тройки" в Ялте сделал он, а об этом мало кто знает", – напоминает экскурсовод.Экскурсионный контур продлится с 5 по 18 мая. В этот период все туристы от программы "Больше, чем путешествие", будут приезжать в Симферополь и приходить на экскурсию "Голос памяти. Симферополь в борьбе с фашизмом", добавила второй автор маршрута Марина Елисеева, отметив, что в день планируется от двух до четырех экскурсий.В рамках новой костюмированной экскурсии, которую разработали крымские экскурсоводы Ольга Пивненко, Марина Елисеева и Дмитрий Юхневич, рассказывается о симферопольских подпольщиках в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия проходит по центру крымской столицы и длится 1,5 часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмыГруппа "Сокол": кто предал крымских актеров-подпольщиковВ трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, история, память, экскурсии, 80 лет победы, общество, крым в истории: секреты, факты, фото