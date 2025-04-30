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От -4 до +20: погода в Крыму в среду
От -4 до +20: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 30.04.2025
От -4 до +20: погода в Крыму в среду
В среду антициклон обеспечит в Крыму солнечную, но прохладную погоду. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T00:01
2025-04-30T00:01
2025-04-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В среду антициклон обеспечит в Крыму солнечную, но прохладную погоду. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +15...+20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов, днем от +14 до +18.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От -4 до +20: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду от -4 до +20 градусов и солнечно
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В среду антициклон обеспечит в Крыму солнечную, но прохладную погоду. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -4, в горах 0…-3, днем +15…+20 градусов, в горах +9…+14", – сказано в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +15...+20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +15...+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов, днем от +14 до +18.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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