https://crimea.ria.ru/20250429/vstrecha-putina-s-lukashenko-i-prigovor-otravitelyu-letchikov-vs-rf-glavnoe-1146088299.html

Встреча Путина с Лукашенко и приговор отравителю летчиков ВС РФ: главное

Встреча Путина с Лукашенко и приговор отравителю летчиков ВС РФ: главное - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Встреча Путина с Лукашенко и приговор отравителю летчиков ВС РФ: главное

Президент России Владимир Путин выступил с предложением сформировать комиссию РФ и Белоруссии по защите правды о Великой Отечественной войне и призвал сделать... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T23:20

2025-04-29T23:20

2025-04-29T23:20

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146088150_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_aefdb23539db264e2b6b49738220184c.jpg

CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил с предложением сформировать комиссию РФ и Белоруссии по защите правды о Великой Отечественной войне и призвал сделать все для противостояния возрождению нацизма. Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, назвал западных противников потомками сторонников Третьего Рейха. Обвиняемого в попытке отравить российских летчиков-курсантов в Армавире приговорили к 27 годам колонии. В Феодосии почти закончили устанавливать стелу "Город воинской славы", которую давно ждут горожане. В Крыму за два года планируют поднять зарплаты госслужащим, такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов. На Крым надвигаются заморозки, предупреждают синоптики.Главные события и заявления вторника – в подборке РИА Новости Крым.Россия и Белоруссия против нацизмаПрезидент РФ Владимир Путин предложил создать при Парламентском Собрании Союза России и Белоруссии комиссию по защите исторической правды о Великой Отечественной войне. Об этом он сказал в ходе международного форума "Великое наследие – общее будущее", который проходил в Волгограде."Предлагаю создать при Парламентском Собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил, наших граждан, прежде всего, молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о подвигах советского народа", – сказал Путин.Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, выступил с заявлением, что России противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха."Мы – потомки героев-победителей. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха", – заявил Лукашенко на форуме в Волгограде.Вынесен приговор отравителю летчиков ВС РФЮжный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора С., обвиняемого в попытке отравить выпускников авиационного училища в Армавире. Отравителю, который был завербован украинскими спецслужбами, предъявили обвинения в совершении теракта и госизмене."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", – сообщает пресс-служба суда.В Феодосии появится новая стелаВ Феодосии завершают монтаж долгожданной стелы "Город воинской славы". Она появится в сквере имени 60 лет Октября. Как рассказал журналистам замглавы местной администрации Роман Карташев в рамках презентации финального этапа установки, все работы на объекте закончатся в начале мая.По его информации, сейчас работы на завершающей стадии. Подрядчик – ООО "АТ-80". Сумма контракта – 62 миллиона 740 тысяч рублей.В Крыму вырастет зарплата у госслужащихВ Крыму за два года планируют обеспечить рост уровня зарплаты и повышения престижа работников органов госвласти и органов местного самоуправления. Такое решение было приятно в ходе совещания с министерствами и муниципалитетами региона, сообщил глава РК Сергей Аксенов."Повышение размера оплаты труда планируется обеспечить исключительно за счет оптимизации и сокращения штатной численности, а также сокращения набора в этот же период на государственную и муниципальную службу", – заявил он.В Крым нагрянут заморозкиШтормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду, 30 апреля, из-за заморозков. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в крымском главке МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 30 апреля в степных и предгорных районах сохранятся заморозки на поверхности почвы и в воздухе до минус 4 градусов", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250429/vstrecha-putina-i-lukashenko-o-chem-govorili-lidery-dvukh-stran-1146093592.html

https://crimea.ria.ru/20250429/ukraina-budet-razgromlena-ochen-skoro--tramp-1146084562.html

https://crimea.ria.ru/20250429/yalta-otkroet-kurortnyy-sezon-1-maya---chto-prigotovili-1146058875.html

https://crimea.ria.ru/20250429/v-sevastopole-uchastniki-kto-v-kurskoy-oblasti-poluchat-sotsgarantii-1146057283.html

https://crimea.ria.ru/20250429/plyazhi-art-klaster-i-dayving--sudak-gotov-vstretit-turistov-1146080548.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости