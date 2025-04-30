https://crimea.ria.ru/20250430/poest-i-otdokhnut-na-puti-v-krym-otkroyut-291-obekt-dorozhnogo-servisa-1146091271.html

Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервиса

Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервиса - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервиса

На туристических маршрутах по дороге в Крым в самый разгар курортного сезона будет работать 291 объект дорожного сервиса. Об этом сообщили в Росавтодоре. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T08:14

2025-04-30T08:14

2025-04-30T08:14

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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. На туристических маршрутах по дороге в Крым в самый разгар курортного сезона будет работать 291 объект дорожного сервиса. Об этом сообщили в Росавтодоре.На объектах дорожного сервиса можно получить широкий спектр услуг, в том числе – заправить транспорт, приобрести необходимые товары или просто отдохнуть с дороги, в том числе на специально оборудованных площадках, уточнили в Росавтодоре.В частности, на территории Краснодарского края на трассах федерального значения, которые относятся к Упрдор "Тамань", работает 83 объекта дорожного сервиса.Так, на 126-м км (слева) и 127-м км (справа) трассы А-290, рядом с Крымским мостом, находятся две многофункциональные зоны дорожного сервиса. Сюда входят автозаправочные станции, зарядные станции для электромобилей, пункты общепита, торговые точки и мотели.В Росавтодоре также напомнили, что машины, проезжающие по Крымскому мосту, обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.Кроме того, в преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не больше часа.Самые интересные и важные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканерыВ Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в ДжанкоеКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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