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Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервиса - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервиса
Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервиса - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервиса
На туристических маршрутах по дороге в Крым в самый разгар курортного сезона будет работать 291 объект дорожного сервиса. Об этом сообщили в Росавтодоре. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T08:14
2025-04-30T08:14
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туризм в крыму
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. На туристических маршрутах по дороге в Крым в самый разгар курортного сезона будет работать 291 объект дорожного сервиса. Об этом сообщили в Росавтодоре.На объектах дорожного сервиса можно получить широкий спектр услуг, в том числе – заправить транспорт, приобрести необходимые товары или просто отдохнуть с дороги, в том числе на специально оборудованных площадках, уточнили в Росавтодоре.В частности, на территории Краснодарского края на трассах федерального значения, которые относятся к Упрдор "Тамань", работает 83 объекта дорожного сервиса.Так, на 126-м км (слева) и 127-м км (справа) трассы А-290, рядом с Крымским мостом, находятся две многофункциональные зоны дорожного сервиса. Сюда входят автозаправочные станции, зарядные станции для электромобилей, пункты общепита, торговые точки и мотели.В Росавтодоре также напомнили, что машины, проезжающие по Крымскому мосту, обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.Кроме того, в преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не больше часа.Самые интересные и важные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканерыВ Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в ДжанкоеКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
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Новости
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4.7
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крым, росавтодор, новости, новости крыма, краснодарский край, туризм, туризм в крыму, логистика
Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервиса

На пути в Крым в сезон будет функционировать 291 объект дорожного сервиса – Росавтодор

08:14 30.04.2025
 
© Фото: pexelsВодитель
Водитель
© Фото: pexels
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. На туристических маршрутах по дороге в Крым в самый разгар курортного сезона будет работать 291 объект дорожного сервиса. Об этом сообщили в Росавтодоре.

"Всего для передвижения автомобилистов с максимальным комфортом вдоль федеральных дорог, находящихся в управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Тамань", обустроен 291 объект дорожного сервиса (ОДС) в том числе входящие в состав многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ)", – говорится в сообщении.

На объектах дорожного сервиса можно получить широкий спектр услуг, в том числе – заправить транспорт, приобрести необходимые товары или просто отдохнуть с дороги, в том числе на специально оборудованных площадках, уточнили в Росавтодоре.
В частности, на территории Краснодарского края на трассах федерального значения, которые относятся к Упрдор "Тамань", работает 83 объекта дорожного сервиса.
Так, на 126-м км (слева) и 127-м км (справа) трассы А-290, рядом с Крымским мостом, находятся две многофункциональные зоны дорожного сервиса. Сюда входят автозаправочные станции, зарядные станции для электромобилей, пункты общепита, торговые точки и мотели.
В Росавтодоре также напомнили, что машины, проезжающие по Крымскому мосту, обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.
Кроме того, в преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не больше часа.
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