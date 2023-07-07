Рейтинг@Mail.ru
Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230707/kak-proekhat-krymskiy-most-so-svistom-layfkhak-dlya-avtoturistov-1129859288.html
Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
Проехать Крымский мост со стороны Краснодарского края с минимальным ожиданием можно в будние дни и ночные часы. Что еще стоит заранее знать путешественникам,... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T20:28
2023-07-07T20:28
радио "спутник в крыму"
крымский мост
совет эксперта
алексей волков
транспорт
общество
туризм в крыму
внутренний туризм
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129812809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7090abd51a7857ba6243496daad7ac2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Проехать Крымский мост со стороны Краснодарского края с минимальным ожиданием можно в будние дни и ночные часы. Что еще стоит заранее знать путешественникам, чтобы быстро пройти досмотр, в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.Это поможет в дороге и тем, кто едет с детьми, пожилыми родственниками или людьми с ограниченными возможностями. Из-за высоких температур дорога и ожидание в дневное время переносятся гораздо тяжелее."Еще одна рекомендация – выбирать для поездки будние дни кроме пятницы, так как жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные. В результате формируется очередь и время ожидания может значительно увеличиться, как это было в первых числах июля", – продолжил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства.Следить за обстановкой на подъезде к мосту практически в режиме реального времени можно при помощи специализированного Telegram‑канала "Главный мост".Чтобы досмотр занимал меньше времени и не отнимал сил, эксперт порекомендовал заранее правильно уложить вещи. Сумок должно быть минимальное количество, не более трех - пяти, а вес удобным для переноски.Еще несколько рекомендаций, чтобы ожидание в очереди было более комфортным: заправьтесь заранее, чтобы не следить за топливной стрелкой и не отключать кондиционер. Запаситесь водой и небольшим перекусом, а также посетите туалет на одном из ближайших к мосту автозаправочных комплексов. При выполнении этих простых рекомендаций поездка в Крым будет максимально комфортна, не займет много времени и не отнимет сил.В первые дни июля на Крымском мосту возрос трафик со стороны Краснодарского края. В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.В пятницу вечером в Telegram-канале "Главный мост" сообщалось, что со стороны полуострова скопилось около 260 транспортных средств. Время ожидания очереди на прохождение досмотра на Крымском мосту может составить более часа. При этом со стороны Тамани пробок нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Как въехать в Крым без пробок - расписание электричекПробок нет: в минтрансе рассказали о ситуации на Крымском мостуНа Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек
https://crimea.ria.ru/20230707/na-krymskom-mostu-vyrosla-ochered-so-storony-kerchi-1129888220.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129812809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ace61b8858beb579bbc6d4822957b777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, совет эксперта, алексей волков, транспорт, общество, туризм в крыму, внутренний туризм, крым
Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов

Удобно сложить вещи, заправиться, выбрать день – правила быстрого проезда по мосту в Крым

20:28 07.07.2023
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту
© Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Проехать Крымский мост со стороны Краснодарского края с минимальным ожиданием можно в будние дни и ночные часы. Что еще стоит заранее знать путешественникам, чтобы быстро пройти досмотр, в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
"Если гость едет на личном транспорте, то лучше планировать поездку так, чтобы подъехать к Крымскому мосту в вечернее или ночное время. Как правило, в это время очередь на досмотр минимальна", – сказал Волков.
Это поможет в дороге и тем, кто едет с детьми, пожилыми родственниками или людьми с ограниченными возможностями. Из-за высоких температур дорога и ожидание в дневное время переносятся гораздо тяжелее.
"Еще одна рекомендация – выбирать для поездки будние дни кроме пятницы, так как жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные. В результате формируется очередь и время ожидания может значительно увеличиться, как это было в первых числах июля", – продолжил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства.
Следить за обстановкой на подъезде к мосту практически в режиме реального времени можно при помощи специализированного Telegram‑канала "Главный мост".
Чтобы досмотр занимал меньше времени и не отнимал сил, эксперт порекомендовал заранее правильно уложить вещи. Сумок должно быть минимальное количество, не более трех - пяти, а вес удобным для переноски.
"Это позволит быстро достать их из багажника, перенести на пункт досмотра и столь же оперативно погрузить в машину", – пояснил Волков. Кроме того, следует подготовить к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках, отделение для запаски. Достаточно просто открыть их при начале досмотра – это также сократит время ожидания. Если же машина доверху забита вещами или же водитель по каким-то причинам не может донести вещи на досмотр, его направят на рентген, где проверка занимает больше времени.
Еще несколько рекомендаций, чтобы ожидание в очереди было более комфортным: заправьтесь заранее, чтобы не следить за топливной стрелкой и не отключать кондиционер. Запаситесь водой и небольшим перекусом, а также посетите туалет на одном из ближайших к мосту автозаправочных комплексов. При выполнении этих простых рекомендаций поездка в Крым будет максимально комфортна, не займет много времени и не отнимет сил.
В первые дни июля на Крымском мосту возрос трафик со стороны Краснодарского края. В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.
В пятницу вечером в Telegram-канале "Главный мост" сообщалось, что со стороны полуострова скопилось около 260 транспортных средств. Время ожидания очереди на прохождение досмотра на Крымском мосту может составить более часа. При этом со стороны Тамани пробок нет.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
17:13
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как въехать в Крым без пробок - расписание электричек
Пробок нет: в минтрансе рассказали о ситуации на Крымском мосту
На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек
 
Радио "Спутник в Крыму"Крымский мостСовет экспертаАлексей ВолковТранспортОбществоТуризм в КрымуВнутренний туризмКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41Энергоснабжение Евпатории восстановлено
20:28Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
20:12В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможно
19:51Отключение света и воды в Евпатории – прокуратура проводит проверку
19:39Вывезенные из Киева в Лувр иконы – достояние Русской православной церкви
19:21Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин
19:07В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину
18:49Евпатория осталась без воды из-за аварии
18:26В Крым идут ливни и похолодание – прогноз на выходные
18:08Прилепин впервые встал на ноги после покушения – видео
17:51Агент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах
17:32Севастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО
17:13На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи
16:54Тысячи миль на личном авто: житель ФРГ везет гуманитарку в новые регионы
16:39И грянет шторм: ливни обрушатся на Крым уже в пятницу
16:16Чего ждать от встречи Эрдогана и Зеленского – эксперт
16:01Потери ВСУ растут: 820 боевиков и офицеров уничтожены за 24 часа
15:35Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получится
15:05Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУ
14:39Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму
Лента новостейМолния