https://crimea.ria.ru/20230707/kak-proekhat-krymskiy-most-so-svistom-layfkhak-dlya-avtoturistov-1129859288.html

Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов

Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов

Проехать Крымский мост со стороны Краснодарского края с минимальным ожиданием можно в будние дни и ночные часы. Что еще стоит заранее знать путешественникам,... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T20:28

2023-07-07T20:28

2023-07-07T20:28

радио "спутник в крыму"

крымский мост

совет эксперта

алексей волков

транспорт

общество

туризм в крыму

внутренний туризм

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Проехать Крымский мост со стороны Краснодарского края с минимальным ожиданием можно в будние дни и ночные часы. Что еще стоит заранее знать путешественникам, чтобы быстро пройти досмотр, в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.Это поможет в дороге и тем, кто едет с детьми, пожилыми родственниками или людьми с ограниченными возможностями. Из-за высоких температур дорога и ожидание в дневное время переносятся гораздо тяжелее."Еще одна рекомендация – выбирать для поездки будние дни кроме пятницы, так как жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные. В результате формируется очередь и время ожидания может значительно увеличиться, как это было в первых числах июля", – продолжил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства.Следить за обстановкой на подъезде к мосту практически в режиме реального времени можно при помощи специализированного Telegram‑канала "Главный мост".Чтобы досмотр занимал меньше времени и не отнимал сил, эксперт порекомендовал заранее правильно уложить вещи. Сумок должно быть минимальное количество, не более трех - пяти, а вес удобным для переноски.Еще несколько рекомендаций, чтобы ожидание в очереди было более комфортным: заправьтесь заранее, чтобы не следить за топливной стрелкой и не отключать кондиционер. Запаситесь водой и небольшим перекусом, а также посетите туалет на одном из ближайших к мосту автозаправочных комплексов. При выполнении этих простых рекомендаций поездка в Крым будет максимально комфортна, не займет много времени и не отнимет сил.В первые дни июля на Крымском мосту возрос трафик со стороны Краснодарского края. В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.В пятницу вечером в Telegram-канале "Главный мост" сообщалось, что со стороны полуострова скопилось около 260 транспортных средств. Время ожидания очереди на прохождение досмотра на Крымском мосту может составить более часа. При этом со стороны Тамани пробок нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Как въехать в Крым без пробок - расписание электричекПробок нет: в минтрансе рассказали о ситуации на Крымском мостуНа Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек

https://crimea.ria.ru/20230707/na-krymskom-mostu-vyrosla-ochered-so-storony-kerchi-1129888220.html

крымский мост

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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