https://crimea.ria.ru/20230707/na-krymskom-mostu-vyrosla-ochered-so-storony-kerchi-1129888220.html

На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 07.07.2023

На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи

Вечером в пятницу на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь со стороны Керчи. Проезда на Крымский мост ожидают 260 машин, сообщается в Telegram-канал... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T17:13

2023-07-07T17:13

2023-07-07T17:36

крымский мост

крым

тамань

краснодарский край

кубань

транспорт

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129754557_0:1081:1965:2186_1920x0_80_0_0_b3d85570e4a6696a4f5e3fb56072a6c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь со стороны Керчи. Проезда на Крымский мост ожидают 260 машин, сообщается в Telegram-канал "Главный мост". Отмечается, что со стороны Тамани очереди на досмотр нет.В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла.В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как въехать в Крым без пробок - расписание электричекМетровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправеДвижение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено

https://crimea.ria.ru/20230706/kak-vekhat-v-krym-bez-probok---raspisanie-elektrichek-1129848432.html

крымский мост

крым

тамань

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, тамань, краснодарский край, кубань, транспорт, общество, новости крыма