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На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 07.07.2023
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи
Вечером в пятницу на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь со стороны Керчи. Проезда на Крымский мост ожидают 260 машин, сообщается в Telegram-канал... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T17:13
2023-07-07T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь со стороны Керчи. Проезда на Крымский мост ожидают 260 машин, сообщается в Telegram-канал "Главный мост". Отмечается, что со стороны Тамани очереди на досмотр нет.В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла.В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как въехать в Крым без пробок - расписание электричекМетровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправеДвижение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено
https://crimea.ria.ru/20230706/kak-vekhat-v-krym-bez-probok---raspisanie-elektrichek-1129848432.html
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крымский мост, крым, тамань, краснодарский край, кубань, транспорт, общество, новости крыма
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи

К вечеру пятницы появились очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи

17:13 07.07.2023 (обновлено: 17:36 07.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь со стороны Керчи. Проезда на Крымский мост ожидают 260 машин, сообщается в Telegram-канал "Главный мост".
"Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа", - сказано в сообщении.
Отмечается, что со стороны Тамани очереди на досмотр нет.
В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла.
В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.
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