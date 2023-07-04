https://crimea.ria.ru/20230704/dvizhenie-passazhirskikh-avtobusov-po-chongarskomu-mostu-vozobnovleno-1129795836.html
Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено
Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено
Движение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T11:26
2023-07-04T11:26
2023-07-04T11:26
новости
чонгар
чонгарский мост
херсонская область
транспорт
владимир сальдо
геническ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010735_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_6437ba73700a3be5fc8b480410394b7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Движение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство транспорта Херсонской области.Автобусы отправляются из Геническа в 7:00, из Симферополя в обратном направлении – в 15:55.Стоимость проезда от Геническа до Джанкоя составляет 700 рублей, до Симферополя – 1200 рублей.Накануне власти Херсонщины сообщили о возобновлении транспортного сообщения между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце июня сообщал, что строители ремонтируют мост "ударными темпами".Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрутПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаРазрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ
чонгар
херсонская область
геническ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010735_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_3d8f4e5418a5c9079c13546bb6b1ad9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, чонгар, чонгарский мост, херсонская область, транспорт, владимир сальдо, геническ
Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено
Возобновлено движение автобусов Геническ – Симферополь по Чонгарскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Движение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство транспорта Херсонской области.
"С 4 июля возобновляется автобусное движение по маршруту Геническ – Симферополь через Чонгарский мост", - информирует Telegram-канал ведомства.
Автобусы отправляются из Геническа в 7:00, из Симферополя в обратном направлении – в 15:55.
Стоимость проезда от Геническа до Джанкоя составляет 700 рублей, до Симферополя – 1200 рублей.
Накануне власти Херсонщины сообщили
о возобновлении транспортного сообщения между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту.
Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце июня сообщал, что строители ремонтируют мост "ударными темпами".
Читайте также на РИА Новости Крым: