https://crimea.ria.ru/20230704/dvizhenie-passazhirskikh-avtobusov-po-chongarskomu-mostu-vozobnovleno-1129795836.html

Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено

Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено

Движение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T11:26

2023-07-04T11:26

2023-07-04T11:26

новости

чонгар

чонгарский мост

херсонская область

транспорт

владимир сальдо

геническ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Движение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство транспорта Херсонской области.Автобусы отправляются из Геническа в 7:00, из Симферополя в обратном направлении – в 15:55.Стоимость проезда от Геническа до Джанкоя составляет 700 рублей, до Симферополя – 1200 рублей.Накануне власти Херсонщины сообщили о возобновлении транспортного сообщения между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце июня сообщал, что строители ремонтируют мост "ударными темпами".Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрутПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаРазрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ

чонгар

херсонская область

геническ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, чонгар, чонгарский мост, херсонская область, транспорт, владимир сальдо, геническ