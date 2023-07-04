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Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено
Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено
Движение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T11:26
2023-07-04T11:26
новости
чонгар
чонгарский мост
херсонская область
транспорт
владимир сальдо
геническ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Движение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство транспорта Херсонской области.Автобусы отправляются из Геническа в 7:00, из Симферополя в обратном направлении – в 15:55.Стоимость проезда от Геническа до Джанкоя составляет 700 рублей, до Симферополя – 1200 рублей.Накануне власти Херсонщины сообщили о возобновлении транспортного сообщения между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце июня сообщал, что строители ремонтируют мост "ударными темпами".Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрутПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаРазрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ
чонгар
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, чонгар, чонгарский мост, херсонская область, транспорт, владимир сальдо, геническ
Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено

Возобновлено движение автобусов Геническ – Симферополь по Чонгарскому мосту

11:26 04.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТранспорт
Транспорт - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Движение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство транспорта Херсонской области.
"С 4 июля возобновляется автобусное движение по маршруту Геническ – Симферополь через Чонгарский мост", - информирует Telegram-канал ведомства.
Автобусы отправляются из Геническа в 7:00, из Симферополя в обратном направлении – в 15:55.
Стоимость проезда от Геническа до Джанкоя составляет 700 рублей, до Симферополя – 1200 рублей.
Накануне власти Херсонщины сообщили о возобновлении транспортного сообщения между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту.
Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце июня сообщал, что строители ремонтируют мост "ударными темпами".
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НовостиЧонгарЧонгарский мостХерсонская областьТранспортВладимир СальдоГеническ
 
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