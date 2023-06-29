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Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрут - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрут
Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрут - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрут
С 29 июня изменится маршрут движения автобуса Геническ — Симферополь, сообщается в Telegram-канале крымского минтранса. РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T07:04
2023-06-29T07:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. С 29 июня изменится маршрут движения автобуса Геническ — Симферополь, сообщается в Telegram-канале крымского минтранса.Автобусы из Геническа теперь будут следовать в Крым через Новоалексеевку, Новотроицк, Чкалово, Чаплинку, Каланчак и Армянск. Рейсы будут стартовать в 7 утра и прибывать в крымскую столицу в 14.00. "Стоимость проезда составит 1 688 рублей. Обратное направление: Симферополь (14:20) — Геническ (22:00)" - уточнили в минтрансе.Время следования автобусов по маршруту Скадовск — Симферополь остается без изменений.Также с 1 июля запускается автобусный маршрут Мелитополь — Евпатория.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента была повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", вследствие чего движение транспорта было перенаправлено через ПП "Армянск" и "Перекоп". На мосту ведутся восстановительные работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в КрымКак организовано движение транспорта между Крымом и Херсонской областьюКак работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные
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Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрут

Минтранс Крыма: изменился маршрут движения автобусов из Геническа в Симферополь

07:04 29.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтовокзал Симферополь
Автовокзал Симферополь - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. С 29 июня изменится маршрут движения автобуса Геническ — Симферополь, сообщается в Telegram-канале крымского минтранса.
Автобусы из Геническа теперь будут следовать в Крым через Новоалексеевку, Новотроицк, Чкалово, Чаплинку, Каланчак и Армянск. Рейсы будут стартовать в 7 утра и прибывать в крымскую столицу в 14.00.
"Стоимость проезда составит 1 688 рублей. Обратное направление: Симферополь (14:20) — Геническ (22:00)" - уточнили в минтрансе.
Время следования автобусов по маршруту Скадовск — Симферополь остается без изменений.
Также с 1 июля запускается автобусный маршрут Мелитополь — Евпатория.

"По предварительным данным, отправление из Геническа в Симферополь и Евпаторию состоится в 14:00 от автостанции Геническа. Из Геническа в Мелитополь — в 16:00", — говорится в сообщении.

Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента была повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", вследствие чего движение транспорта было перенаправлено через ПП "Армянск" и "Перекоп". На мосту ведутся восстановительные работы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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НовостиНовости КрымаТранспортМинтранс КрымаМинтранс РоссииНовые регионы РоссииЕвпаторияМелитопольЯлтаГеническЧонгарский мост
 
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