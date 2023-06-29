https://crimea.ria.ru/20230629/avtobus-genichesk---simferopol-izmenit-marshrut-1129691949.html

Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрут

Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрут - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрут

С 29 июня изменится маршрут движения автобуса Геническ — Симферополь, сообщается в Telegram-канале крымского минтранса. РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T07:04

2023-06-29T07:04

2023-06-29T07:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. С 29 июня изменится маршрут движения автобуса Геническ — Симферополь, сообщается в Telegram-канале крымского минтранса.Автобусы из Геническа теперь будут следовать в Крым через Новоалексеевку, Новотроицк, Чкалово, Чаплинку, Каланчак и Армянск. Рейсы будут стартовать в 7 утра и прибывать в крымскую столицу в 14.00. "Стоимость проезда составит 1 688 рублей. Обратное направление: Симферополь (14:20) — Геническ (22:00)" - уточнили в минтрансе.Время следования автобусов по маршруту Скадовск — Симферополь остается без изменений.Также с 1 июля запускается автобусный маршрут Мелитополь — Евпатория.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента была повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", вследствие чего движение транспорта было перенаправлено через ПП "Армянск" и "Перекоп". На мосту ведутся восстановительные работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в КрымКак организовано движение транспорта между Крымом и Херсонской областьюКак работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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