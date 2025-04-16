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В Ялте отметили 81 годовщину освобождения города
В Ялте отметили 81 годовщину освобождения города - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В Ялте отметили 81 годовщину освобождения города
В Ялте 16 апреля проходят торжественные мероприятия в честь Дня освобождения города от немецких захватчиков. Об этом сообщила глава администрации Янина... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T13:27
2025-04-16T13:27
2025-04-16T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Ялте 16 апреля проходят торжественные мероприятия в честь Дня освобождения города от немецких захватчиков. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.Горожане по традиции возложили цветы к мемориалу на Холме Славы.В мероприятии наряду со взрослыми участвуют дети – участники весеннего этапа "Вахта Памяти поколений – "Пост №1". Она стартовала сегодня и продлится до 7 мая.Участие в "Вахте памяти" примут 23 школьные команды и одна от местного отделения ДОСААФ, уточнила Павленко.Оккупация Ялты длилась 879 дней. 16 апреля 1944 года советские войска освободили город от немецко-фашистских захватчиков. Это стало важным этапом Крымской наступательной операции, целью которой было освобождение Крыма от немецких войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Аксенов назвал сохранение мемориалов вопросом национальной безопасностиВ Бахчисарайском районе увековечили память освободителей городаКак освобождали Симферополь от фашистов – инфографика
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ялта, память, крым, новости крыма, янина павленко, великая отечественная война
В Ялте отметили 81 годовщину освобождения города
В Ялте проходят торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Ялте 16 апреля проходят торжественные мероприятия в честь Дня освобождения города от немецких захватчиков. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.
Горожане по традиции возложили цветы к мемориалу на Холме Славы.
"Склоняем головы в память об освободителях города и всех героях прошлого и настоящего, отдавших жизнь за Родину", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
В мероприятии наряду со взрослыми участвуют дети – участники весеннего этапа "Вахта Памяти поколений – "Пост №1". Она стартовала сегодня и продлится до 7 мая.
Участие в "Вахте памяти" примут 23 школьные команды и одна от местного отделения ДОСААФ, уточнила Павленко.
Оккупация Ялты длилась 879 дней. 16 апреля 1944 года советские войска освободили город от немецко-фашистских захватчиков. Это стало важным этапом Крымской наступательной операции, целью которой было освобождение Крыма от немецких войск.
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