https://crimea.ria.ru/20250416/v-yalte-otmetili-81-godovschinu-osvobozhdeniya-goroda-1145722803.html

В Ялте отметили 81 годовщину освобождения города

В Ялте отметили 81 годовщину освобождения города - РИА Новости Крым, 16.04.2025

В Ялте отметили 81 годовщину освобождения города

В Ялте 16 апреля проходят торжественные мероприятия в честь Дня освобождения города от немецких захватчиков. Об этом сообщила глава администрации Янина... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T13:27

2025-04-16T13:27

2025-04-16T13:27

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великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Ялте 16 апреля проходят торжественные мероприятия в честь Дня освобождения города от немецких захватчиков. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.Горожане по традиции возложили цветы к мемориалу на Холме Славы.В мероприятии наряду со взрослыми участвуют дети – участники весеннего этапа "Вахта Памяти поколений – "Пост №1". Она стартовала сегодня и продлится до 7 мая.Участие в "Вахте памяти" примут 23 школьные команды и одна от местного отделения ДОСААФ, уточнила Павленко.Оккупация Ялты длилась 879 дней. 16 апреля 1944 года советские войска освободили город от немецко-фашистских захватчиков. Это стало важным этапом Крымской наступательной операции, целью которой было освобождение Крыма от немецких войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Аксенов назвал сохранение мемориалов вопросом национальной безопасностиВ Бахчисарайском районе увековечили память освободителей городаКак освобождали Симферополь от фашистов – инфографика

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, память, крым, новости крыма, янина павленко, великая отечественная война