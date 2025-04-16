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Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая
Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая
Ремонт дороги к плато Ай-Петри со стороны Ялты должен быть завершен к 1 сентября этого года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T12:33
2025-04-16T12:57
ситуация на дорогах крыма
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Ремонт дороги к плато Ай-Петри со стороны Ялты должен быть завершен к 1 сентября этого года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, в этом году дорожники отремонтируют 18 километров горной трассы. А уже в следующем году "Крымавтодор" приступит к ремонту участка дороги с плато до села Соколиного Бахчисарайского района.Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. На первом этапе был отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Работы ведутся в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.Строительство дороги Бахчисарай – Ялта началось в 1865 году и завершилось только в 1895 году. С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912 - 1913 годах, а в послевоенное время заасфальтирована. В 2010 году был выполнен капитальный ремонт участка от Ялты до Учан-Су. На остальных участках работы проводились только в рамках содержания.В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работыВиадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход АлуштыК 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым
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крым, сергей аксенов, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, ай-петри, бахчисарай, ялта, новости крыма
Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая

Ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты завершат до 1 сентября 2025 года - Аксенов

12:33 16.04.2025 (обновлено: 12:57 16.04.2025)
 
© Служба автомобильных дорог Республики КрымРемонт дороги к плато Ай-Петри в Ялте от Южнобережного шоссе
Ремонт дороги к плато Ай-Петри в Ялте от Южнобережного шоссе
© Служба автомобильных дорог Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Ремонт дороги к плато Ай-Петри со стороны Ялты должен быть завершен к 1 сентября этого года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в этом году дорожники отремонтируют 18 километров горной трассы.
А уже в следующем году "Крымавтодор" приступит к ремонту участка дороги с плато до села Соколиного Бахчисарайского района.

"Дорога со стороны Ялты на Ай-Петри будет до 1сентября 2025 года закончена. И на следующий год мы сделаем уже сверху, непосредственно с плато спустимся до поселений. "Крымавтодор" будет исполнителем. Закончим к следующему сезону в полном объеме", - заверил глава Крыма.

Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. На первом этапе был отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Работы ведутся в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.
Строительство дороги Бахчисарай – Ялта началось в 1865 году и завершилось только в 1895 году. С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912 - 1913 годах, а в послевоенное время заасфальтирована. В 2010 году был выполнен капитальный ремонт участка от Ялты до Учан-Су. На остальных участках работы проводились только в рамках содержания.
В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.
Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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