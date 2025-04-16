https://crimea.ria.ru/20250416/aksenov-nazval-sokhranenie-memorialov-voprosom-natsionalnoy-bezopasnosti-1145719018.html

Аксенов назвал сохранение мемориалов вопросом национальной безопасности

Аксенов назвал сохранение мемориалов вопросом национальной безопасности - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Аксенов назвал сохранение мемориалов вопросом национальной безопасности

В Крыму ведется комплексная, системная работа по сохранению и преумножению исторической памяти. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов на заседании... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T11:31

2025-04-16T11:31

2025-04-16T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму ведется комплексная, системная работа по сохранению и преумножению исторической памяти. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов на заседании Попечительского совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества.В Крыму такая работа ведется комплексно, системно, на хорошем уровне и по многим направлениям, отметил он."Это установка памятников, мемориальных досок в честь героев и событий разных периодов нашей истории, это большая издательская и просветительская, поисковая, музейно-выставочная деятельность" , – перечислил Аксенов.Он добавил, что особое значение имеет выполнение поручения президента Владимира Путина о приведении в порядок ко Дню Победы всех мемориалов и воинских захоронений. Однако важно, чтобы памятники содержались в надлежащем состоянии не только накануне памятных дат, а круглогодично, подчеркнул глава Крыма.Он поблагодарил всех неравнодушных крымчан, общественников, бизнесменов за сбережение исторического наследия. И добавил, что эти люди – настоящие патриоты, "знающие и любящие крымскую историю, военную историю России, которые болеют душой за свое дело".Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев, погибших на полуострове во время Великой Отечественной войны. Девять бойцов удалось идентифицировать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям ЭльтигенаВ Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения АлуштыСохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, память, история, крым, новости крыма, крым в великой отечественной войне, памятники, общество