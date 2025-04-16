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В Крыму цены на куриные яйца изменились перед Пасхой

В Крыму цены на куриные яйца изменились перед Пасхой - РИА Новости Крым, 16.04.2025

В Крыму цены на куриные яйца изменились перед Пасхой

Цены на куриные яйца в Крыму перед Пасхой снизились на 10%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления ценовой политики на рынке... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T11:46

2025-04-16T11:46

2025-04-16T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Цены на куриные яйца в Крыму перед Пасхой снизились на 10%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленной политики РК Анатолий Гук.По его словам, куриные яйца в Крыму дешевеют с самого начала 2025 года, так что за это время падение цен составило 35%, и тенденция продолжается."Только за предыдущие две недели, в предпасхальные дни, цена снизилась на 10%. И на сегодняшний день с учетом приближающейся Пасхи она достаточно приемлемая, я считаю", – сказал Гук.По его данным, в торговых сетях Крыма по состоянию на 16 апреля яйцо куриное первой категории (С1) можно купить по цене от 63 рублей 96 копеек, а яйцо категории С2 по цене от 41 рубля 90 копеек. Таким образом, на полуострове яйцо куриное сегодня дешевле на 18,9%, чем в Краснодарском крае, и на 12,3%, чем в Южном федеральном округе в целом, отметил Гук, ссылаясь на данные Росстата.По наблюдениям крымчан, цены с начала года действительно опустились. В апреле в магазинах Симферополя десяток яиц первой категории стоит 80-100 рублей, в некоторых торговых точках можно найти и дешевле.При этом тенденция снижения цен на куриные яйца наблюдается во всех регионах страны, чего удалось добиться благодаря увеличению производства, отметил Гук.Он также отметил, что Крым обеспечивает себя куриным яйцом собственного производства на 30-40%, остальной товар в продаже – привозной, материковый. Но в торговых сетях продукция местных птицефабрик в приоритете, заметил он.Удерживать и контролировать цены в Крыму, по словам Гука, удается в том числе благодаря действующему соглашению о стабилизации цен на социально значимые продукты питания, подписанное правительством республики с производителями и реализаторами товаров. Согласно документу, наценка на куриные яйца не должна превышать 5%, и это выполняется, сказал Гук."Мониторинг осуществляется ежедневно в рамках действующего правительственного соглашения. Мы цены обновляем на нашем сайте, мониторим оптово-отпускные цены всех производителей, в том числе местных птицефабрик, которые являются участниками соглашения, выезжаем в торговые сети – смотрим, сверяем цены на сайте и полке. То есть все под контролем", – заверил представитель минпрома.Он уточнил, что на фермерские товары это соглашение не распространяется. Однако для ярмарок есть отдельные рекомендуемые цены, разработанные совместно с Министерством сельского хозяйства на основании оптово-отпускных цен производителей, которые доводятся до хозяйствующих субъектов, которые реализуют продукцию. "Яйцо куриное первой категории - на ярмарках цена была 75 рублей. И на следующую ярмарку мы ее еще снизим", – подытожил Гук.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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