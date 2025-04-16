В Кремле оценили продление военного положения на Украине
Песков: продлением военного положения Киев пытается сохранить неустойчивую конструкцию
13:06 16.04.2025 (обновлено: 13:07 16.04.2025)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Решение Киева продлить военное положение и всеобщую мобилизацию объясняется желанием сохранить свою неустойчивую конструкцию. Так оценил принятый сегодня Радой закон пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Мы видели заявления и предыдущего президента Украины Порошенко о том, что там фактически дело идет к абсолютно авторитарным тенденциям. Налицо одно - киевский режим по-прежнему имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров, документально это запрещено президентом Украины", - сказал Песков журналистам.
И добавил, что по вопросу моратория на удары по объектам энергетики Украины информации пока нет. Россия знает, что Киев де-факто не придерживался его. При появлении решения по этому вопросу Кремль своевременно проинформирует.
В среду Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней.
Режим военного положения на Украине позволяет Зеленскому не проводить президентские выборы. Срок его полномочий в качестве президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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