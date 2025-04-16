https://crimea.ria.ru/20250416/v-kremle-otsenili-prodlenie-voennogo-polozheniya-na-ukraine-1145722649.html

В Кремле оценили продление военного положения на Украине

В Кремле оценили продление военного положения на Украине - РИА Новости Крым, 16.04.2025

В Кремле оценили продление военного положения на Украине

Решение Киева продлить военное положение и всеобщую мобилизацию объясняется желанием сохранить свою неустойчивую конструкцию. Так оценил принятый сегодня Радой... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T13:06

2025-04-16T13:06

2025-04-16T13:07

россия

дмитрий песков

новости

кремль

мораторий на удары по энергосистеме

украина

военное положение на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Решение Киева продлить военное положение и всеобщую мобилизацию объясняется желанием сохранить свою неустойчивую конструкцию. Так оценил принятый сегодня Радой закон пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И добавил, что по вопросу моратория на удары по объектам энергетики Украины информации пока нет. Россия знает, что Киев де-факто не придерживался его. При появлении решения по этому вопросу Кремль своевременно проинформирует.В среду Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней. Режим военного положения на Украине позволяет Зеленскому не проводить президентские выборы. Срок его полномочий в качестве президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, новости, кремль, мораторий на удары по энергосистеме, украина, военное положение на украине