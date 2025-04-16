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В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном море - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном море
В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном море - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном море
В Крыму преступили к утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом заявила министр экологии РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T13:40
2025-04-16T13:40
крым
новости крыма
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
ольга (шевцова) славгородская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму преступили к утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.Она добавила, что на данный момент просеяно около 250 тонн отходов. Первые 50 тонн отходов начнут обрабатывать специальными бактериями в ближайшие дни.Обработанные отходы накрывают полиэтиленовой пленкой. Запаха нефтепродуктов на площадке нет, уточнила министр.Ранее сообщалось, что крымские мидийные и устричные фермы не пострадали из-за выбросов мазута в Черном море. Кроме того, выбросы мазута в Керченском проливе не нанесли ущерба форельным хозяйствам в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промыслеВ Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжахВ Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, новости крыма, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, ольга (шевцова) славгородская
В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном море

В Крыму 250 тонн загрязненного мазутом грунта просеяли и готовят к обработке

13:40 16.04.2025
 
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Республики КрымУтилизация загрязненного мазутом грунта в Крыму
Утилизация загрязненного мазутом грунта в Крыму
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму преступили к утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
"Порядка 16 тонн отходов, которые подлежат утилизации термическим методом, переданы лицензиату для сжигания", – сообщила Шевцова.
Она добавила, что на данный момент просеяно около 250 тонн отходов. Первые 50 тонн отходов начнут обрабатывать специальными бактериями в ближайшие дни.
Обработанные отходы накрывают полиэтиленовой пленкой. Запаха нефтепродуктов на площадке нет, уточнила министр.
Ранее сообщалось, что крымские мидийные и устричные фермы не пострадали из-за выбросов мазута в Черном море. Кроме того, выбросы мазута в Керченском проливе не нанесли ущерба форельным хозяйствам в регионе.
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КрымНовости КрымаРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеОльга (Шевцова) Славгородская
 
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