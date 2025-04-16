https://crimea.ria.ru/20250416/v-krymu-nachali-utilizatsiyu-mazuta-posle-chs-v-chernom-more-1145723058.html

В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном море

В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном море - РИА Новости Крым, 16.04.2025

В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном море

В Крыму преступили к утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом заявила министр экологии РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T13:40

2025-04-16T13:40

2025-04-16T13:40

крым

новости крыма

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

ольга (шевцова) славгородская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму преступили к утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.Она добавила, что на данный момент просеяно около 250 тонн отходов. Первые 50 тонн отходов начнут обрабатывать специальными бактериями в ближайшие дни.Обработанные отходы накрывают полиэтиленовой пленкой. Запаха нефтепродуктов на площадке нет, уточнила министр.Ранее сообщалось, что крымские мидийные и устричные фермы не пострадали из-за выбросов мазута в Черном море. Кроме того, выбросы мазута в Керченском проливе не нанесли ущерба форельным хозяйствам в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промыслеВ Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжахВ Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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