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Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина
Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер опубликовала официальное заявление, в котором провозгласила 11 апреля Днем Александра Овечкина и рекомендовала всем жителям города... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T12:56
2025-04-16T12:56
александр овечкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер опубликовала официальное заявление, в котором провозгласила 11 апреля Днем Александра Овечкина и рекомендовала всем жителям города его отмечать. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ "Washington Capitals", за которую выступает россиянин.В документе отмечается, что праздник провозглашается в связи с рекордной 895-й шайбой, которую Овечкин забросил 4 апреля в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге. Это историческое событие, поскольку показатель Гретцки никому не удавалось побить много лет.Овечкин является воспитанником московского "Динамо", в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с " Washington" он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с " Capitals" рассчитан до конца сезона-2025/26.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛОвечкин выступил на русском после победы в СШААлександр Овечкин признан первой звездой по итогам дня в НХЛ
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александр овечкин, вашингтон, хоккей, спорт, сша, нхл, праздники и памятные даты, новости
Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина

Мэр Вашингтона провозгласила 11 апреля Днем Александра Овечкина

12:56 16.04.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКапитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер опубликовала официальное заявление, в котором провозгласила 11 апреля Днем Александра Овечкина и рекомендовала всем жителям города его отмечать. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ "Washington Capitals", за которую выступает россиянин.
"Я, мэр Вашингтона, округ Колумбия, настоящим провозглашаю 11 апреля 2025 года Днем Алекса Овечкина в Вашингтоне, округ Колумбия, и приветствую празднование этого дня всеми жителями Вашингтона", — цитирует РИА Новости выдержку из документа, опубликованного НХЛ.
В документе отмечается, что праздник провозглашается в связи с рекордной 895-й шайбой, которую Овечкин забросил 4 апреля в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге. Это историческое событие, поскольку показатель Гретцки никому не удавалось побить много лет.
Овечкин является воспитанником московского "Динамо", в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с " Washington" он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с " Capitals" рассчитан до конца сезона-2025/26.
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