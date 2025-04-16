https://crimea.ria.ru/20250416/mer-vashingtona-obyavila-11-aprelya-dnem-aleksandra-ovechkina-1145721374.html

Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина

Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер опубликовала официальное заявление, в котором провозгласила 11 апреля Днем Александра Овечкина и рекомендовала всем жителям города... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T12:56

2025-04-16T12:56

2025-04-16T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер опубликовала официальное заявление, в котором провозгласила 11 апреля Днем Александра Овечкина и рекомендовала всем жителям города его отмечать. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ "Washington Capitals", за которую выступает россиянин.В документе отмечается, что праздник провозглашается в связи с рекордной 895-й шайбой, которую Овечкин забросил 4 апреля в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге. Это историческое событие, поскольку показатель Гретцки никому не удавалось побить много лет.Овечкин является воспитанником московского "Динамо", в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с " Washington" он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с " Capitals" рассчитан до конца сезона-2025/26.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛОвечкин выступил на русском после победы в СШААлександр Овечкин признан первой звездой по итогам дня в НХЛ

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр овечкин, вашингтон, хоккей, спорт, сша, нхл, праздники и памятные даты, новости