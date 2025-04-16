Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина
Мэр Вашингтона провозгласила 11 апреля Днем Александра Овечкина
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКапитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер опубликовала официальное заявление, в котором провозгласила 11 апреля Днем Александра Овечкина и рекомендовала всем жителям города его отмечать. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ "Washington Capitals", за которую выступает россиянин.
"Я, мэр Вашингтона, округ Колумбия, настоящим провозглашаю 11 апреля 2025 года Днем Алекса Овечкина в Вашингтоне, округ Колумбия, и приветствую празднование этого дня всеми жителями Вашингтона", — цитирует РИА Новости выдержку из документа, опубликованного НХЛ.
В документе отмечается, что праздник провозглашается в связи с рекордной 895-й шайбой, которую Овечкин забросил 4 апреля в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге. Это историческое событие, поскольку показатель Гретцки никому не удавалось побить много лет.
Овечкин является воспитанником московского "Динамо", в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с " Washington" он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с " Capitals" рассчитан до конца сезона-2025/26.
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