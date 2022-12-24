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Овечкин выступил на русском после победы в США
Овечкин выступил на русском после победы в США - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Овечкин выступил на русском после победы в США
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ по итогу чемпионата против "Виннипег... РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T12:05
2022-12-24T12:05
2022-12-24T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Форвард "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ по итогу чемпионата против "Виннипег Джетс" и выступил на русском языке в эфире американского телеканала. Об этом сообщает РИА Новости.На чистое 2 место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин вышел, оформив дубль в матче чемпионата против "Виннипег Джетс" (4:1): он забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере.Таким образом российский снайпер опередил Горди Хоу (801). Рекордсменом лиги по голам пока остается Уэйн Гретцки. От него Овечкин сейчас отстает на 92 шайбы, и по оценкам экспертов, сможет возглавить книгу рекордов НХЛ уже в сезоне 2024/25.Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт заявил, что достижения Овечкина за время игры в команде "поистине невероятны".Овечкин является воспитанником московского "Динамо", в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с "Кэпиталз" рассчитан до конца сезона-2025/26.Читайте также на РИА Новости Крым:Овечкин сравнялся с Эспозито по количеству победных голов в НХЛ Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин В Керчи и Евпатории планируют открыть ледовые катки
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новости, спорт, александр овечкин, нхл, хоккей, в мире, горди хоу, уэйн гретцки
Овечкин выступил на русском после победы в США
Овечкин после выхода на 2 место: "Круто добиться этого на глазах у фанатов "Вашингтона"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Форвард "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ по итогу чемпионата против "Виннипег Джетс" и выступил на русском языке в эфире американского телеканала. Об этом сообщает РИА Новости.
На чистое 2 место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин вышел, оформив дубль в матче чемпионата против "Виннипег Джетс" (4:1): он забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере.
Таким образом российский снайпер опередил Горди Хоу (801). Рекордсменом лиги по голам пока остается Уэйн Гретцки. От него Овечкин сейчас отстает на 92 шайбы, и по оценкам экспертов, сможет возглавить книгу рекордов НХЛ уже в сезоне 2024/25.
Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт заявил, что достижения Овечкина за время игры в команде "поистине невероятны".
"Круто добиться этого на домашней арене на глазах у фанатов "Вашингтона" и своей семьи. Это потрясающее чувство. Мамочка, папочка, Настя, Сережа, Илюша, я вас очень сильно люблю, Мишаня. Спасибо вам большое!" – сказал Овечкин по-русски, обращаясь к родным после матча на ТВ.
Овечкин является воспитанником московского "Динамо", в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с "Кэпиталз" рассчитан до конца сезона-2025/26.
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