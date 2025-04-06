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Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки

Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и обошел Уэйна Гретцки... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T21:01

2025-04-06T21:01

2025-04-06T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и обошел Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге. Об этом сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).Символично, что Овечкин поразил ворота "Айлендерс", ведь именно во встрече с этой командой 29 марта 1999 года Гретцки и установил свой "вечный рекорд", остававшийся непревзойденным на протяжении 26 лет, отметили в ОКР.Для чемпиона это уже четвертый исторический гол, подчеркнули в ОКР. Так, в январе 2020 года после шайбы Семену Варламову он вошел в топ-10 лучших снайперов НХЛ, опередив Марио Лемье, в марте 2021-го поднялся на 6-е место, сместив оттуда Фила Эспозито, а в марте 2022-го обошел Яромира Ягра и занял место в тройке.Теперь Александр Овечкин единолично возглавил рейтинг самых результативных хоккеистов в истории лиги. Более того, он единственный действующий хоккеист, входящий в первую десятку. Ближайший преследователь – Сидни Кросби – занимает 18-ю строчку с 622 голами, напомнили в ОКР.Топ-10 лучших снайперов НХЛ всех времен:1. Александр Овечкин – 8952. Уэйн Гретцки – 8943. Горди Хоу – 8014. Яромир Ягр – 7665. Бретт Халл – 7416. Марсель Дионн – 7317. Фил Эспозито – 7178. Майк Гартнер – 7089. Марк Мессье – 69410. Стив Айзерман – 692Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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