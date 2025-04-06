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Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки
Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и обошел Уэйна Гретцки... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T21:01
2025-04-06T21:01
2025-04-06T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и обошел Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге. Об этом сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).Символично, что Овечкин поразил ворота "Айлендерс", ведь именно во встрече с этой командой 29 марта 1999 года Гретцки и установил свой "вечный рекорд", остававшийся непревзойденным на протяжении 26 лет, отметили в ОКР.Для чемпиона это уже четвертый исторический гол, подчеркнули в ОКР. Так, в январе 2020 года после шайбы Семену Варламову он вошел в топ-10 лучших снайперов НХЛ, опередив Марио Лемье, в марте 2021-го поднялся на 6-е место, сместив оттуда Фила Эспозито, а в марте 2022-го обошел Яромира Ягра и занял место в тройке.Теперь Александр Овечкин единолично возглавил рейтинг самых результативных хоккеистов в истории лиги. Более того, он единственный действующий хоккеист, входящий в первую десятку. Ближайший преследователь – Сидни Кросби – занимает 18-ю строчку с 622 голами, напомнили в ОКР.Топ-10 лучших снайперов НХЛ всех времен:1. Александр Овечкин – 8952. Уэйн Гретцки – 8943. Горди Хоу – 8014. Яромир Ягр – 7665. Бретт Халл – 7416. Марсель Дионн – 7317. Фил Эспозито – 7178. Майк Гартнер – 7089. Марк Мессье – 69410. Стив Айзерман – 692Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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хоккей, видео, александр овечкин, нхл, спорт, рекорды, новости, сша, в мире
Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки
Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил снайперский рекорд Гретцки
21:01 06.04.2025 (обновлено: 21:11 06.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и обошел Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге. Об этом сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).
"Александр Овечкин – единоличный обладатель главного рекорда НХЛ!" – сказано в сообщении.
Символично, что Овечкин поразил ворота "Айлендерс", ведь именно во встрече с этой командой 29 марта 1999 года Гретцки и установил свой "вечный рекорд", остававшийся непревзойденным на протяжении 26 лет, отметили в ОКР.
Для чемпиона это уже четвертый исторический гол, подчеркнули в ОКР. Так, в январе 2020 года после шайбы Семену Варламову он вошел в топ-10 лучших снайперов НХЛ, опередив Марио Лемье, в марте 2021-го поднялся на 6-е место, сместив оттуда Фила Эспозито, а в марте 2022-го обошел Яромира Ягра и занял место в тройке.
Теперь Александр Овечкин единолично возглавил рейтинг самых результативных хоккеистов в истории лиги. Более того, он единственный действующий хоккеист, входящий в первую десятку. Ближайший преследователь – Сидни Кросби – занимает 18-ю строчку с 622 голами, напомнили в ОКР.
Топ-10 лучших снайперов НХЛ всех времен:
1. Александр Овечкин – 895
2. Уэйн Гретцки – 894
3. Горди Хоу – 801
4. Яромир Ягр – 766
5. Бретт Халл – 741
6. Марсель Дионн – 731
7. Фил Эспозито – 717
8. Майк Гартнер – 708
9. Марк Мессье – 694
10. Стив Айзерман – 692
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