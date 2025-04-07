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Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T11:47
2025-04-07T11:54
россия
владимир путин (политик)
александр овечкин
спорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и обошел Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге. Это историческое событие, поскольку показатель Гретцки никому не удавалось побить много лет. Владимир Путин добавил, что нынешнее достижение стало не только личным успехом Александра Овечкина, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.Овечкин является воспитанником московского "Динамо", в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с "Кэпиталз" рассчитан до конца сезона-2025/26.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), александр овечкин, спорт, новости, нхл
Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ

11:47 07.04.2025 (обновлено: 11:54 07.04.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКапитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и обошел Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге. Это историческое событие, поскольку показатель Гретцки никому не удавалось побить много лет.
"Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. В Вашей насыщенной спортивной карьере множество ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея", – сказал российский лидер.
Владимир Путин добавил, что нынешнее достижение стало не только личным успехом Александра Овечкина, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.
Овечкин является воспитанником московского "Динамо", в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с "Кэпиталз" рассчитан до конца сезона-2025/26.
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РоссияВладимир Путин (политик)Александр ОвечкинСпортНовостиНХЛ
 
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