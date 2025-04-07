https://crimea.ria.ru/20250407/oboshel-legendarnykh-masterov-putin-pozdravil-ovechkina-s-rekordom-v-nkhl-1145488498.html

Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T11:47

2025-04-07T11:47

2025-04-07T11:54

россия

владимир путин (политик)

александр овечкин

спорт

новости

нхл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145488654_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_cc9db5028ae12ee0cd07bededcdb346c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и обошел Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге. Это историческое событие, поскольку показатель Гретцки никому не удавалось побить много лет. Владимир Путин добавил, что нынешнее достижение стало не только личным успехом Александра Овечкина, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.Овечкин является воспитанником московского "Динамо", в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с "Кэпиталз" рассчитан до конца сезона-2025/26.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), александр овечкин, спорт, новости, нхл