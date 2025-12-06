Рейтинг@Mail.ru
Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет
Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет
Солнце, Венера, Марс сойдутся на небосводе и образуют яркую "звезду" в рождественскую ночь, что произойдет впервые за всю историю праздника. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T08:45
2025-12-06T08:45
космос
парад планет
солнце
марс
астрономия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144745557_0:3:1206:681_1920x0_80_0_0_37d46c5fad107a04d7eb13796deaae02.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Солнце, Венера, Марс сойдутся на небосводе и образуют яркую "звезду" в рождественскую ночь, что произойдет впервые за всю историю праздника. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Солнечный парад планет, который зажжет на небе "Вифлеемскую звезду", начал формироваться несколько дней назад, сообщали ранее в Лаборатории. Кульминация события произойдет 22 января, когда планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и образуют с ним вместе почти ровную ромбовидную конфигурацию. После этого построение начнет быстро распадаться. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года."Математические расчеты показывают значительную редкость одновременного соединения на небе с Солнцем сразу двух ближайших к Земле планет – Венеры и Марса, подобное тому, которое ожидается в начале января 2026 года, с 6 по 9 число, в том числе в рождественскую ночь с 6 на 7 января", – сообщают ученые.С астрономической точки зрения явление возникает, когда четыре тела – Земля, Солнце, Венера и Марс – в результате орбитального движения выстраиваются в пространстве в одну линию. При наблюдении с Земли три других тела соединяются на небе практически в одну точку."Одновременные соединения Марса и Венеры с Солнцем ближе, чем на градус, за последние 500 лет происходили всего трижды: в июле 1669 года, в апреле 1682 года и в июне 1968 года. В текущем тысячелетии это явление можно будет наблюдать только четыре раза: в январе 2026 года, затем в июне 2267 года, в декабре 2324 года и, наконец, в декабре 2623 года", – сообщают в Лаборатории.При этом вероятность совпадения такого соединения планет с конкретным календарным днем составляет примерно один раз в 20 тысячелетий. Это значит, такая "Вифлеемская звезда" зажжется на небе в ночь перед Рождеством впервые в истории."А если рассматривать дату в отрыве от истории конкретной религии, а только как календарную, – скорее всего, впервые в цивилизационной истории человечества", – добавили ученые.
Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет

Схождение Марса, Венеры и Солнца впервые в истории цивилизации выпадет на Рождество

08:45 06.12.2025
 
© Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"Телескоп
Телескоп
© Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Солнце, Венера, Марс сойдутся на небосводе и образуют яркую "звезду" в рождественскую ночь, что произойдет впервые за всю историю праздника. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Солнечный парад планет, который зажжет на небе "Вифлеемскую звезду", начал формироваться несколько дней назад, сообщали ранее в Лаборатории. Кульминация события произойдет 22 января, когда планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и образуют с ним вместе почти ровную ромбовидную конфигурацию. После этого построение начнет быстро распадаться. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.
"Математические расчеты показывают значительную редкость одновременного соединения на небе с Солнцем сразу двух ближайших к Земле планет – Венеры и Марса, подобное тому, которое ожидается в начале января 2026 года, с 6 по 9 число, в том числе в рождественскую ночь с 6 на 7 января", – сообщают ученые.
С астрономической точки зрения явление возникает, когда четыре тела – Земля, Солнце, Венера и Марс – в результате орбитального движения выстраиваются в пространстве в одну линию. При наблюдении с Земли три других тела соединяются на небе практически в одну точку.
"Одновременные соединения Марса и Венеры с Солнцем ближе, чем на градус, за последние 500 лет происходили всего трижды: в июле 1669 года, в апреле 1682 года и в июне 1968 года. В текущем тысячелетии это явление можно будет наблюдать только четыре раза: в январе 2026 года, затем в июне 2267 года, в декабре 2324 года и, наконец, в декабре 2623 года", – сообщают в Лаборатории.
При этом вероятность совпадения такого соединения планет с конкретным календарным днем составляет примерно один раз в 20 тысячелетий. Это значит, такая "Вифлеемская звезда" зажжется на небе в ночь перед Рождеством впервые в истории.
"А если рассматривать дату в отрыве от истории конкретной религии, а только как календарную, – скорее всего, впервые в цивилизационной истории человечества", – добавили ученые.
